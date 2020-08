Enormt sjansesløseri da Blink spilte uavgjort

Et Blink-lag uten førstekeeper Nicklas Frenderup og toppscorer Mats Lillebo hadde flere gigantiske muligheter til å vinne på 2-2 mot Åsane, men det ville seg ikke for hjemmelaget. Det endte uavgjort.

Roar Vikvang og Stjørdals-Blink spilte uavgjort. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Stjørdals-Blink - Åsane 2–2

For etter at det var scoret tre mål det første kvarteret og det sto 2-2 like før timen, var det Blink som kjørte den siste halvtimen.

Hjemmelaget hadde fire gigamuligheter til å score det siste kvarteret, men det gikk ikke for Blink.

Først ble headingen fra Vegard Fiske stoppet på streken, før Sondre Stokke ble stoppet på mesterlig vis av Åsane-målvakt Eirik Østgaard like etter, da Stokke kom helt alene.

Tre minutter senere ladet Sander Kartum børsa, men forsøket gikk like over mål. Så fikk samme Kartum den største sjansen av de alle med fire minutter igjen på klokka. Midtbanespilleren skjøt på førstetouch fra 16 meter, men igjen var Østgaard på jobb og reddet mesterlig.

Dermed endte det med 2-2 og ett poeng til hvert av lagene, men det er uten tvil Åsane som kan være mest fornøyd med poengdelingen.

Fartsfylt første kvarter

Før det var spilt 16 minutter var det allerede scoret tre mål.

Allerede etter fem minutter tok Blink ledelsen. Robin Bjørnholm-Jatta slo et perfekt innlegg som fant pannebrasken til Lasse Bransdal. I hans fjerde kamp fra start denne sesongen stanget han inn 1-0.

Bare seks minutter senere var lagene like langt. Henrik Udahl var sikker fra elleve meter etter at Karl Martin Rolstad hadde handset i boksen.

De 200 på MUS stadion Sandskogan hadde så vidt rukket å prate ferdig om straffemålet før det ble mål igjen. Sondre Stokke sendte hjemmelaget i føringen igjen fra svært spiss vinkel etter en keeperretur.

Ny utligning, ny straffescoring

Deretter roet oppgjøret seg, hvert fall med tanke på målfrekvensen på de første 15 minuttene. Vi måtte vente helt til det 54. minuttet før det igjen ble mål.

Og igjen var det Udahl som scoret for Åsane - og igjen var det på straffe. Denne gang var det Vebjørn Walnum Vinje som handset, og Udahl var sikker fra elleve meter.

Flere mål ble det ikke i Stjørdal, selv om hjemmelaget hadde flere store muligheter til å avgjøre kampen på tampen.

Stjørdals-Blink møter KFUM borte på fredag.