Hammerseng-Edin gir seg i TV 2

Tidligere håndballspiller Gro Hammerseng-Edin (40) gir seg som sportskommentator i TV 2 etter kun et halvt år i kanalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gro Hammerseng-Edin gir seg som sportskommentator i TV 2. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Jeg sa ja til jobben fordi jeg trodde på at dette kunne være drømmejobben for meg. I praksis har det vist seg at den ikke treffer blink, skriver Hammerseng-Edin til Medier24.

– Dette har vært ekstremt lærerikt og spennende. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg grep sjansen.

TV 2s sportsleder Vegard Jansen Hagen sier han har respekt for Hammerseng-Edins avgjørelse, men at han håper at hun blir å se i TV 2s kanaler i en annen rolle.

– Vi har naturligvis snakket om mulighetene for at hun fortsetter hos oss som håndballekspert, slik vi hun også gjorde før denne rollen dukket opp.

Han sier Hammerseng-Edin har et potensial med tanke på å være en viktig stemme i verdispørsmål om norsk og internasjonal idrett.

– Og det håper vi at vi får se mer av på hennes initiativ, sier han til Medier24.

Gro Hammerseng-Edin var i en årrekke en av verdens beste håndballspillere og spilte blant annet 167 landskamper for Norge og scoret 631 mål. Med det norske laget var hun med på å vinne både OL- og EM-gull, samt VM-sølv.