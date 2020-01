Fra «ikke-idrett» til het og heftig. Klubbene takker herrelandslaget.

Herrehåndball hadde lav status, og unge gutter hadde kvinnene som idoler. Nå har alt snudd.

Herrehåndball er populært blant nordmenn. Foto: Vidar Ruud

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

STOCKHOLM: Tre medaljer på fire mesterskap setter sine spor. Selv om landslaget hadde gull som mål, vil den aller første EM-medaljen få effekt på norsk herrehåndball og klubbene.

– All honnør til jentene som alltid har vært i toppen, men nå er det vår tid. Jeg håper at både jenter og gutter kan fortsette å ekspandere, sier Sander Sagosen.

Han har selv bidratt sterk til at herrehåndballen får en stadig større plass i folks bevissthet. Selv mener trønderen det betyr mye for rekrutteringen.

– Vi nordmenn liker å vinne. Når vi spiller de største kampene om medaljer er det mange som følger med. Det er ekstremt viktig for fremtiden vår.

En vare det er blitt mye lettere å selge. Bronselagets resultater smitter over på de hjemlige klubbene. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Fakta Vekst over hele linjen Toppklubbene har rekordhøy omsetning på mellom 12 og vel 30 millioner kroner. Forbundet har 140.000 medlemmer. Både på kvinne- og herresiden er det vekst. 40.000 er gutte- og herrespillere. Tidligere landslagstrener Robert Hedin satte i gang ballen i 2013 med prosjektet Brasil 2016. Det betød treninger på Olympiatoppen og økt treningsmengde i klubbene. Nåværende landslagstrener Christian Berge får ros for alle de grepene han har tatt med å løfte laget videre. I Elverum har laget 3000 tilskuere i snitt på sine kamper. 15. februar er det igjen en kamp i Champions League i Håkons Hall på Lillehammer. Forrige gang kom vel 12.000 tilskuere. NENT Group betalte for en serie om Elverum, fire episoder på TV3, som også vises på Viaplay. Kolstad har publikumsrekord i eliteserien på 7000 mennesker da laget spilte mot Drammen i Trondheim Spektrum denne sesongen.

Prestasjon og rekruttering henger samme

Bronselaget har noen dagers pustepause etter å ha vært på veien siden 1. januar. Gøran Johannessen, som tok en tur til familien i Stavanger før han må tilbake på jobb i Tyskland, tenker på medaljers påvirkning på etterveksten.

– Den nå og de tidligere betyr ekstremt mye for rekrutteringen i fremtiden.

Det at norsk herrehåndball har endret status, legger mange vekt på. Magnus Gullerud og Christian O’Sullivan vokste begge opp med kvinnelige håndballspillere som forbilder.

– De var mest synlige. Nå er vi blitt synlige, er Gulleruds kommentar.

O’Sullivan legger til at han var fan av jentene fra dag én da han begynte å spille. Nå tror han herrene har et mye bedre grep på sitt publikum.

Ingen tvil om at suksess gjør godt. Harald Reinkind og målvakt Torbjørn Bergerud gratulerer hverandre. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Smitteeffekten

Det siste kan tidligere herrelandslagstrener Leif Gautestad, nå trener i Runar, underskrive på:

– Før var det sånn at forbildet for gutta var Kjersti Grini. Nå er det ikke lenger Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal, men Gøran Johannessen, Sander Sagosen og Torbjørn Bergerud som er idolene. Det er bra for guttene i en gutteidrett.

Gautestad mener Elverum, med sine Champions League-kamper, har vært en foregangsklubb for å få opp interessen. Det er mange andre klubber som kommer etter, som Arendal, Kolstad og Drammen.

Tøffe gutter spiller håndball

Torbjørn Bergerud er en av de store profilene på et lag som markedsfører seg selv og håndballen ved hjelp av resultater:

– Herrelandslaget er blitt et ansikt utad. Mange ser nå at håndball er en kul sport å spille. Det er de tøffe gutta som spiller håndball.

Kontrasten til situasjonen i klubbene bare for få år siden, er stor:

– I min verden har håndball vært en «ikke-idrett» i Norge. Da jeg kom til Elverum i 2008, var det var bare snakk om ski, ski, ski og fotball, sier Kalle Bjørkman.

Svensken er tidligere spiller, de siste årene markedssjef i Norges beste klubb. Topplaget fra Hedmark deltar i Champions League og hadde Alexander Blonz på EM-laget.

Bjørkman mener landslagets resultater har kjempebetydning.

– Alt henger sammen med alt. Omslaget kom da herrelaget fikk sitt gjennombrudd med fjerdeplassen i Polen i 2016. Da ble spillerne helter blant mannen på gaten og ikke bare blant oss håndballfolk. Sånn har det vært de siste årene.

Markedssjefen føler virkelig at håndball har fått sin rettmessige plass.

– Vi er hete. Det er heftig med herrehåndball.

Herrelandslaget slapp følelsene løs etter pallplassen i EM. Nå venter OL-kvalifisering og trolig OL-deltagelse. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Spilte i gymsaler tidligere

Kolstad-leder Jostein Sivertsen stemmer i.

– Det har vært en veldig positiv utvikling de siste fire årene. Interessen er bare blitt større og større, både fordi vi har gjort det godt, og fordi landslaget har gjort det godt. Vi skal ikke så mange år tilbake til da herrelagene spilte seriekamper i gymsaler. Nå er vi i ordentlige arenaer, sier han.

For fem år siden omsatte Kolstad for fire millioner kroner i året. I 2019 er omsetningen tredoblet. Og nå forventer klubben en ytterligere økning til 15 millioner kroner i 2020.

Sivertsen har jobbet i Kolstad i over 11 år, og folk så rart på ham da han sa at han var heltidsansatt i en herreklubb. Ingen skjønte at det gikk an. Han var den eneste fast ansatte i klubben, trenerne jobbet på dugnad.

Alt er annerledes nå med fire heltidsstillinger og tre på 50 prosent.

– Utviklingen har vært voldsom, sier Sivertsen, som snart har EM-spillerne William Aar og Tom Kåre Nicolaisen tilbake på trening.

Det er seriekamp mot Arendal allerede onsdag.

Mye har endret seg over hele linjen

Den daglige lederen i Norsk Topphåndball, Hein Barthold, mener både herrelandslaget og Elverum, med sin deltagelse i Champions League, bidrar til vekst over hele linjen i håndballen.

Rekord når det gjelder tilskuere, omsetning, antall sponsorer og medieoppmerksomhet merkes på grasrota. Det fører også til at utenlandske spillere kommer til Norge. Det er ikke bare de beste norske som drar ut.

Bartholds oppfatning er at klubbene må bli flinkere til å beholde sine stjerner. Når de først velger å dra fra Norge, skal de gå til toppklubber.

– De skal ikke behøve å gå via middelmådige svenske klubber. Det må vi ha en slutt på.

Gode holdninger

Etter Bartholds oppfatning er typene på herrelandslaget, og deres gode holdninger, noe som appellerer til publikum.

Han bruker ord som hel ved, at de er sympatiske og jordnære. Og det bidrar også til oppfatningen mange har av denne idretten.

Barthold legger til at norske spillere i tillegg har et godt renommé utenlands.

– Det er aldri noe tull med dem.

Christian Berge berømmes for å være tydelig og en god lagbygger. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Fikk reforhandlet kontrakter

Ifølge daglig leder Bjørn-Gunar Bruun-Hansen i ØIF Arendal er det ingen tvil om at landslagets resultater og typene har stor effekt på klubbene. Det merkes på sponsor- og publikumsinteressen.

Sørlandsklubben hadde med 40 sponsorer til den innledende runden i Trondheim. I etterkant ble det reforhandlet et par ordentlig store kontrakter.

Arendal har doblet omsetningen siden 2017 og frem til i dag, og nesten det samme når det gjelder tilskuere.

– Vi har fått drahjelp av et landslag som skaper resultater.

Fire på EM-laget spiller i norsk eliteserie: William Aar, Tom Kåre Nicolaisen i Kolstad, Alexander Blonz i Elverum og Sander Øverjordet i Haslum.

Publisert: Publisert 27. januar 2020 06:47 Oppdatert: 27. januar 2020 07:24

Mest lest akkurat nå