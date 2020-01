Keeperhelten om det episke øyeblikket: – Det har betydd mye for meg

Torbjørn Bergerud reddet et straffekast i siste sekund da Norge slo Kroatia i VM-semifinalen for tre år siden. Fredag møtes de i en ny semifinale.

Torbjørn Bergerud reddet ekstraomganger med en redning i siste sekund i VM-semifinalen 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

STOCKHOLM: Kroatene siste hinder på veien mot nok en mesterskapsfinale for Norge. Dagen før dagen var Bergerud mannen «alle» ville snakke med. I 2017 vartet den da 22 år gamle målvakten opp med det trolig mest spesielle øyeblikket i norsk herrehåndballs historie.

– Uten å bli helt historieløs, så vil jeg sette det høyt selv i norsk idrettshistorie. Det er ikke helt der oppe med da Oddvar Brå brakk staven, men det er noe episk over det, sier TV 2s Harald Bredeli. Han kommenterte semifinalen i Paris.

– Det har betydd mye for meg. Folk fikk kanskje øynene opp for meg som spiller. Jeg føler karrieren har gått den riktige veien, at pilen fortsatt peker oppover, sier Bergerud selv.

Mange ville snakke med Bergerud dagen før nok en semifinale mot Kroatia. Foto: Vidar Ruud

– En utrolig opplevelse

For drømmen om en VM-finale så ut til å briste i – bokstavelig talt – siste sekund. Kroatene hadde frikast med fem sekunder igjen av semifinalen. Stillingen var 22–22, og akkurat i det timeglasset ble fullt fikk de straffekast.

Zlatko Horvat gikk frem. Han dro først en skuddfinte, så en avslutning som Bergerud las. Målvakten løftet det venstre beinet. Ballen traff ham i låret.

«Han tar den, han tar den! Bergerud redder, Bergerud redder, herlighet for en keeper!» ropte Bredeli.

Bergeruds medspillere kastet seg om halsen på keeperen. Det ble ekstraomganger. Ti spilte minutter senere sto det 28–25 til Norge.

Opplevelsen ble ekstra spesiell i og med at det var Bergeruds aller første mesterskap.

– Det var en helt syk opplevelse, veldig kult, enkelt og greit, sier han.

Bergerud gratuleres. Foto: BENOIT TESSIER / REUTERS

Får gåsehud tre år etter

En som kanskje var ekstra glad for at Bergerud reddet, er Christian O’Sullivan. Det var han som lagde straffekastet.

– Jeg hadde nok kjent ekstra på det, men sånn er det. Jeg er utrolig glad for at han reddet og at historien ble som den ble, sier Oslo-gutten.

Han mener øyeblikket er det mest spesielle for laget så langt.

– Ja, det tror jeg. Definitivt. Det er sjeldent det er så jevnt i håndballkamper, og så var det i en så viktig kamp i tillegg. Jeg får nesten gåsehud bare av å snakke om det nå. Det betydde mye, vi kom til vår første finale, sier playmakeren og forsvarskjempen.

Fakta Norges i EM Gruppespillet: Norge-Bosnia-Hercegovina 32–26

Frankrike-Norge 26–28

Portugal-Norge 28–34 Hovedrunden: Norge-Ungarn 36–29

Norge-Sverige 23–20

Norge-Island 31–28

Slovenia-Norge 30–33 Spiller semifinale mot Kroatia fredag. Finalen spilles i Stockholm søndag, bronsefinalen lørdag.

Christian Berge og Kristian Bjørnsen. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

På den internasjonale pressekonferansen var ikke trener Christian Berge veldig interessert i å ta en tur tre år tilbake i tid. For på spørsmål om redningen er det mest spesielle øyeblikket i hans tid som landslagssjef, svarte trønderen:

– Det er historie. Det betyr ikke noe lenger, for det er noe som skjedde i fortiden. Jeg er ikke en mann som går mye til historien og ser på bragder derfra. Jeg prøver å se fremover. Det var et stort øyeblikk, men vi hadde også vært et veldig bra lag uten den redningen, sier han.

Mens de siste sekundene av 2017-kampen ebbet ut, hoppet de norske innbytterne langs sidelinjen. Bjarte Myrhol, veteranen som banket inn det siste målet, seg ned på kne. Berge gjorde det samme, og i pur glede slo han kapteinen på ryggen flere ganger.

Christian Berge og Bjarte Myrhol. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tøffe dueller

Torsdag var han mest opptatt av å advare mot at Kroatia blir en veldig tøff motstander.

I EM for to år siden satte kroatene punktum for Norges semifinaledrøm da de vant 32–28 i hovedrunden på hjemmebane i Zagreb.

2016-EM var første gang Norge tok seg helt til en semifinale i et internasjonalt mesterskap. Da ble kroatene slått i gruppespillet, men Christian Berges gutter tapte klart 24–31 i bronsefinalen.

I 2017 ble altså Bergerud helten, og han har ingenting imot en reprise fredag kveld:

– Men jeg avgjør gjerne kampen litt før, denne gangen.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 11:42

