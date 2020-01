Nordmann falt stygt - fløyet bort i helikopter

Fra startnummer 37 kjørte Sejersted ut tidlig i Lauberhorn-løypa og fikk et brutalt møte med sikkerhetsnettet. Den norske alpinprofilen ble liggende, hvilket førte til et langt opphold i rennet.

Etter å ha fått behandling på stedet i flere minutter, ble Sejersted hentet med helikopter. Skadeomfanget til 25-åringen er uklart.

– Adrian flys til Interlaken. Vi vet ikke noe om skaden, men vi vet at han er våken, sier alpinlandslagets kontaktperson Stian Rekdal Nilsen til TV 2.

Forholdene var svært krevende i Wengen fredag.

– Det var en ordentlig cowboy-runde i dag. Man ser at det er nære på å gå riktig galt for flere her, sa Alexander Aamodt Kilde til NRK.

Mayer i egen klasse

I Lauberhorn-traseen klarte ikke Kilde helt å følge opp den fine fartsformen han har vist den siste tiden. Fra startnummer én gjorde 27-åringen ingen store synlige feil, men matchet ikke tempoet til de aller beste.

Til slutt var han slått med ett sekund og 12 hundredeler av den suverene utforvinneren Matthias Mayer. Østerrikeren startet som nummer 31 og var helt i egen klasse.

Den sveitsiske hjemmeoverraskelsen Gilles Roulin fulgte nærmest, men var distansert med formidable 53 hundredeler. Roulin har for øvrig knapt tatt verdenscuppoeng i utfor i karrieren, men fredag lyktes han til fulle foran sine egne i Wengen.

Østerrikeren Daniel Danklmaier og italienske Dominik Paris er nummer tre og fire etter utforrennet.

Kjetil Jansrud er 83 hundredeler bak teten foran slalåmdelen etter å ha passert mål til 13. beste tid ned utforløypa i Wengen. Det var neppe gudbrandsdølen hundre prosent fornøyd med.

Hjemmehåp i trøbbel

Det sveitsiske alpinpublikummet kunne glede seg over Roulins sterke kjøring i utfortraseen, men for et annet hjemmehåp endte dagen i en gedigen nedtur. Mauro Caviezel hadde vært blant de raskeste på trening, men i rennet fikk han store problemer.

Først bommet han på et hopp og sendte et gisp gjennom publikum da han berørte sikkerhetsnettet i lufta. Deretter mestret ikke 31-åringen den høye farten og kjørte ut i et svingete parti.