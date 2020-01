Jarstein med viktig redning i poengdeling

Både Per Ciljan Skjelbred og Rune Almenning Jarstein spilte 90 minutter for Hertha Berlin i oppgjøret mot Schalke. Det endte 0-0 i et sjansefattig oppgjør.

Rune Almenning Jarstein sto en god kamp mot Schalke fredag. Foto: MICHAEL DALDER / NTB Scanpix

Hertha har vist god form i det siste og hadde kun tapt en av de siste fem Bundesliga-kampene før fredagens hjemmekamp mot Schalke.

Der ble det målløst. Jarstein hadde en god redning på skuddet fra Weston McKennie på overtid av den første omgangen. Utenom det gjorde verken Jarstein eller kaptein Skjelbred stort i oppgjøret.

Nyankomne Krzysztof Piatek, som ble hentet fra Milan fredag, fikk den siste halvtimen for Jarstein og co. Polakken fikk en gedigen mulighet kvarteret før full tid da han fikk gå opp upresset på en corner og heade, men forsøket gikk like over mål.

Det ene poenget gjør at Berlin-laget blir liggende på 13.-plass, nå med 23 poeng. De har spilt 20 kamper, mens resten av runden spilles lørdag og søndag.

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund møter Union Berlin hjemme lørdag. Leipzig topper tabellen foran Bayern München og Borussia Mönchengladbach.

