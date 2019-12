Lørdag kveld fylles Oslo Spektrum av Viking-fans som lader opp til cupfinalen. Aftenbladet sender hele showet direkte fra klokken 19.00. Håkon Mosvold Larsen

Gladnyhet: Aftenbladet sender Vikings Spektrum-show direkte

Vi gir deg hele festen lørdag fra kl. 19–21.

STAVANGER/OSLO: Lørdag kveld samles 5000 forventningsfulle og festglade Viking-fans til et durabelig show i Oslo Spektrum dagen før dagen.

Der blir det servert konserter fra artister som Morten Abel, Leif og Kompisane, Stavangerkameratene og Frode Rønli - før det hele toppes når Viking-spillerne og trenerteamet entrer scenen.

Morten Abel skal blant annet synge «Me to går alltid aleina» fra scenen i Oslo Spektrum. Pål Christensen

Lover tidenes cupshow

– Det blir et fullstappet show som starter klokken 19.00 og varer i to timer. Vi har også et åpningsnummer som folk garantert ikke har sett maken til. Vi har lagt inn enorme ressuser i dette showet, sier Kjartan Salvesen i Vikings markedsavdeling og som selv skal på scenen med Stavangerkameratene.

Kjartan Salvesen og Stavangerkameratene skal også på scenen i Spektrum. Finn E. Våga

– Folket vil få et show de aldri vil glemme, en blanding av Nobels fredspris-konsert, Mods-konserten på stadion og Rogafest. De største artistene fra Stavanger skal lage en unik opplevelse, beskriver Salvesen.

– En fest så mange som mulig før få oppleve

I løpet av de to timene vil også Benny Lennartsson, treneren som tok klubbens siste tittel da de vant cupfinalen mot Bryne i 2001, entre scenen.

I tillegg skal lokale artister som Izabell og Kriminell Kunst opptre.

I løpet av kvelden dukker Vikings cupfinalelag opp i Spektrum sammen med trenerteamet. Jarle Aasland

Aftenbladet har sikret seg rettighetene til å sende hele showet fra Oslo Spektrum direkte lørdag fra 19.00.

– Det er ikke alle som har anledning til å reise til Oslo for å være i Spektrum lørdag kveld. Dette er en etterlengtet fest som vi mener alle som er glade i Viking skal få muligheten til å oppleve.

– Derfor har vi jobbet i flere uker for å få dette til. Det er en sann glede å meddele at alt nå er på plass. Folket som ikke kan være til stede skal få festen direkte på vår nettside, sier Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen og legger til at det er leid inn et profesjonelt produksjonsselskap og minst tre kameraer som skal sørge for en sending av topp kvalitet.

Det kommer garantert til å bli allsang når Froddien drar til med «Ein blåe dag» fra scenen i Oslo Spektrum. Jarle Aasland

Fortsatt ledige billetter

Kjartan Salvesen bobler over av glede og spenning når han snakker om showet de skal prensetere for fansen.

– Vi har hentet inn en enorme mengder kompetanse for å servere tidenes cupfest. Det er fortsatt noen ledige billetter også, skyter Salvesen inn.

Hele Spektrum-showet ledes av Aslak Sira Myhre og Mimir Kristjansson.