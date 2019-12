Ingvild Bakkerud fikk sitt store gjennombrudd i Norges storseier over Slovenia i håndball-VM. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Norges nye stjerne: – Hun skyter som en mann

Ingvild Bakkerud (24) er debutant i VM. Med verdens største selvtillit dundret hun ballene i mål.

Slovenia-Norge 20–36

KUMAMOTO: Snakkisen blant de norske i hallen var Bakkerud, etter at Norge slo Slovenia med 16 mål.

I sin andre VM-kamp var det den 187 cm høye Kongsberg-jenta som ble Norges svar på Ana Gros, motstandernes store stjerne. Gros laget to tredjedeler av Slovenias mål før pause, men Bakkerud kom ikke i skyggen. Hun hadde lite erfaring på dette nivået, men det kunne ingen se.

Så selv om de norske spillerne spilte rufsete, lenge lå bak og laget 13 tekniske feil i 1. omgang, ble Bakkerud den farlige skuddmaskinen.

– Jeg gjorde bare det jeg er tatt ut for å gjøre, sa Odenses klubbspiller, som er kjent for nettopp det harde skuddet.

Ingvild Bakkerud fra Kongsberg fikk en sentral rolle i mandagens VM-kamp. Her er mesterskapsdebutanten i duell med Slovenia-stjernen Ana Gros. Vidar Ruud, NTB scanpix

Fakta Slovenia-Norge 20–36 (12–13) Aqua Dome i Kumamoto, Japan 975 tilskuere Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 2, Heidi Løke 4, Stine Skogrand, Silje Waade 2, Stine Bredal Oftedal 3, Kari Brattset Dale 1, Helene Gigstad Fauske, Moa Högdahl 1, Marit Røsberg Jacobsen 8, Ingvild Bakkerud 6, Camilla Herrem 6, Sanna Solberg-Isaksen 1, Marta Tomac 1, Malin Aune 1. Toppscorer Slovenia: Ana Gros 9. Dommere: Charlotte og Julie Bonaventura, Frankrike. Utvisninger: Slovenia 3 x 2 min., Norge 3 x 2 min. Norge møter Serbia i VM tirsdag. (©NTB)

Stoler på seg selv

Det var da Slovenia gikk opp i 8–5-ledelse etter halvspilt første omgang, at Hergeirsson tok grep. Islendingen satt inn VM-debutantene Ingvild Bakkerud og Moa Högdahl på hver sin back, og det ga resultater.

Bakkerud hamret inn tre scoringer like før hvilen.

– Jeg gikk inn offensivt i kampen og hadde lyst til å gjøre det bra. Jeg synes at jeg klarte det, sier hun.

Bakkerud merket at selvtilliten økte, og da var det bare å fortsette.

– Hva tenkte du da du så at du lyktes?

– Jeg vet jo selv at jeg er en god håndballspiller. Jeg er tatt med her for en grunn. Det er blant annet fordi jeg skal skyte. Da må jeg stole på de egenskapene jeg har der.

Det ble seks mål på Ingvild Bakkerud i VM-kampen mot Slovenia. Vidar Ruud, NTB scanpix

Hadde Hammerseng som forbilde

Hjemme på Kongsberg spilte Bakkerud i Skrim. Hun hadde Gro Hammerseng som idol og forbilde. Tenåringen tenkte at hun også en gang skulle komme seg til landslaget.

24-åringen har mange junior- og rekruttkamper, og hun har vært med landslaget i 2018 og 2019. Under EM i Frankrike fjor var det nær på at det hadde blitt mesterskap også. Hun og Moa Högdahl ble tatt ut som reserver. De fulgte treningene, men satt på tribunen under kampene.

– Vi tenkte at neste gang skulle det være vi som var der, sier Högdahl.

Det stemte.

Begge har vist seg frem i Japan og overbevist landslagstrener Thorir Hergeirsson om at de er plassen verdig.

Trønderen innrømmer at hun virkelig var stolt av lagvenninnen, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd i denne kampen. Riktignok scoret Bakkerud tre mål i VM-debuten mot Cuba, men dette var noe annet.

Derfor var ikke kaptein Stine Bredal Oftedal stresset ut over i 2. omgang, selv om hun mente at laget hadde startnerver. Hergeirsson gjorde noen justeringer i pausen, og det ble tatt ut mer høyde og dybde i midtforsvaret. Det var dessuten lett for de norske å merke at motstanderne ble slitne fordi Norge valgte å kjøre høyt tempo og med mange kontringer.

Heidi Løke observerte dette: «De sto med hendene på lårene».

Heidi Løke smiler mens hun snakker med landslagssjef Thorir Hergeirsson under mandagens VM-oppgjør. Vidar Ruud, NTB scanpix

Fikk kort restitusjonstid

I intervjusonen etterpå var det hektisk, fordi spillerne hadde dårlig tid. Det er 22 timer til neste kamp mot Serbia tirsdag klokken 12.30 norsk tid. På grunn av tidsforskjellen på åtte timer måtte gjengen skynde seg tilbake til hotellet.

Marit Røsberg Jacobsen, som selv scoret åtte mål på ni forsøk, var godt fornøyd med egen innsats. Hun fortalte at det ikke var noe stress i pausen.

– Vi holdt oss til planen. Jeg synes at vi viste en god moral.

I likhet med de andre på laget var hun imponert over Bakkerud, som har fått mye selvtillit i klubben sin og tatt med det inn i landslaget.

– Skuddene hennes er helt rå. Hun er outstanding og kjempeavgjørende. Hun bidrar til at vi snur kampen.

Marit Røsberg Jacobsen var i sitt ess, både i kantposisjon og på kontringer. Vidar Ruud, NTB scanpix

Bakkerud har alt

Silje Waade hadde en veldig klar karakteristikk av landslagsvenninnen, da hun fikk spørsmål om den høyre bakspilleren:

– Hun skyter som en mann. Hun har høyde og rekkevidde som hun drar veldig nytte av i forsvaret også. Det er vanskelig å spille rundt henne. Hun er kjempegod begge veier.

Ledelse 13–12 ved pause ble til et hav mellom de to landene. Ti minutter ut i 2. omgang sto det 20–14 til laget som håper å gå alle trinnene helt til toppen. Hergeirsson pleier å tegne opp den trappen på tavlen.

Silje Solberg tok etter hvert frem alle ferdighetene sine. Det er ikke få. DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Solberg var høyt og lavt

Alle utespillerne kom etter hvert på scoringslisten, men den som også gjorde jobben sin og vel så det var Silje Solberg i mål. Det endte med at hun ble kåret til banens beste spiller, og hun fikk bekreftelse på at den gode formen hun har hatt i sin ungarske klubb i høst, fortsatt er intakt.

29-åringen i målet mente selv at hun egentlig ble skutt litt i senk av Ana Gros i starten av kampen, men hun og laget tok seg kraftig sammen og viste hva de er gode for.

Gros, som til daglig spiller i franske Brest, fortalte etterpå at hun kjente til Bakkerud og syntes hun var god. Hun la også til at Slovenia halvveis ut i 2. omgang valgte å spare nøkkelspillerne sine. Det kommer viktigere kamper. Norge var uansett en tapt sak.

Fikk ros som fortjent

Kaptein Stine Bredal Oftedal ga Bakkerud mange klapp og klemmer etter oppvisningen.

– Bakkerud var så forløsende på banen. Hun er noe av det nærmeste man kommer en herrespiller. Hun har fysikk og en eksplosivitet i mye av det hun gjør, som er veldig ekstremt.

Det var Camilla Herrem enig i. Herrem var som de andre full av lovord for mesterskapets norske nykommer.

– Hun kommer inn og banker skudd, på skudd på skudd. Hun skyter steinhardt og det ser veldig enkelt ut.

Hva sa så landslagstrener Thorir Hergeirsson?

Han presiserte at håndball er et lagspill, og at Bakkerud sånn sett fikk hjelp til å komme i gode posisjoner.

– Mesterskap handler om å gjenskape prestasjoner, sier islendingen, som satser på at Bakkerud i stigende form kan fortsette mot Serbia.

Han fortalte at det betyr mye at de lykkes, som ikke har vært med å dra lasset før.

– Det øker troen på at de kan være med å bidra. Da har vi fort litt flere å spille på.