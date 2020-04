I snart ti år har ryktene om korrupsjon skjemmet VM-tildelingen. Nå avsløres detaljene i Fifa-skandalen.

Fifa-styremedlemmer ble ifølge amerikanske rettsdokumenter bestukket til å stemme på Russland og Qatar ved fordelingen av VM-sluttspill i fotball.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Medlemmer av Fifa-styret blir beskyldt for å ha støttet VM i Russland og Qatar etter bestikkelser. President Gianni Infantino (bildet) var ikke tilknyttet Fifa da valget ble gjort. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Beskyldningene kom fram i dokumentene i en korrupsjonssak mot to tidligere ansatte i mediegiganten Fox, som kjøpte TV-rettigheter fra Fifa. Fire navngitte daværende Fifa-styremedlemmer skal ha mottatt millioner av kroner i bestikkelser forut for avstemningen i 2010.

Russland og Qatar fikk svært overraskende hvert sitt VM, i henholdsvis 2018 og 2022. Helt siden dagene før avstemningen har det vært sterke rykter om stemmekjøp.

Les også Kontroversiell idrettstopp presenterte overraskende idé

Nekter

Både fra Russland og Qatar kom tirsdag forulempede benektelser av påstandene.

– Russland vant retten til å arrangere VM på absolutt lovlig vis, sa Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov.

– Vi benekter på det sterkeste påstandene i disse rettsdokumentene. På tross av årevis med falske påstander er det aldri framlagt bevis for at Qatar fikk VM på uetisk vis eller i strid med Fifas strenge regler, heter det i en uttalelse fra Qatar.

Les også Palace-manager Hodgson mener Premier League-sesongen må fullføres

Rettssaken i Brooklyn stammer fra den amerikanske korrupsjonsetterforskningen som i 2015 kastet Fifa inn i krise og kostet daværende president Sepp Blatter makt og posisjon. Etterforskningen har allerede sørget for domfellelse av flere fotballedere.

Anklager om at tildelingene av VM-sluttspillene til Russland og Qatar var korrupt, er på mange måter gammelt nytt, men aldri tidligere har rettsvesenet vært så tydelige i å beskrive hvordan det skal ha skjedd. Fem daværende Fifa-medlemmer kobles til pengebeløp.

Store penger

Blant Fifa-styret som ga Russland VM i kamp mot Spania/Portugal, Nederland/Belgia og England skal Jack Warner angivelig ha mottatt 5 millioner dollar (56 millioner kroner) via ti forskjellige stråselskap i ulike land for å støtte den russiske søknaden.

Ifølge dokumentene ble Guatemalas fotballpresident Rafael Salguero lovet 1 million dollar (10,2 millioner kroner) for å stemme på Russland.

Warner var visepresident i Fifa og president i fotballforbundet for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia før han i 2011 ble suspendert og senere måtte trekke seg. Det skjedde som følge av flere anklager om bestikkelser datert så langt tilbake som til 1980-tallet.

Les også Til vanlig utvikler ingeniørene verdens raskeste racerbiler. Nå produserer de livreddende koronautstyr.

Vitnemål

Bestikkelser ble ifølge rettsdokumentene betalt også for støtte til VM i Qatar i 2022. Tre Fifa-styremedlemmer fra Sør-Amerika skal ha mottatt penger. Julio Grondona (Argentina) døde i 2014. Nicolás Leoz (Paraguay) døde i fjor da han satt i husarrest. Han kjempet da mot å bli utlevert til USA i forbindelse med rettssaken. Ricardo Teixeira (Brasil) befinner seg i hjemlandet. Leoz og Teixeira ble i 2015 tiltalt for å ha latt seg bestikke i forbindelse med salg av tv-rettigheter, skriver New York Times.

Alejandro Burzaco, som tidligere var sjef for markedsføringsselskapet Torneos y Competencias, skal ha vitnet i 2017 at alle tre Fifa-styremedlemmer fra Sør-Amerika mottok mer enn en million dollar for å støtte Qatar.

Qatar endte opp med å vinne kampen om å arrangere VM med 14 stemmer mot USAs 8 i avgjørende runde. Antall stemmeberettigede hadde blitt redusert før avstemmingen, siden to Fifa-medlemmer hadde blitt filmet med skjult kamera som avslørte at de hadde solgt stemmene sine.

(©NTB/100 % Sport)