Kristiansund-spillernes permitteringsgrad halveres

Kristiansund reduserer spillernes permitteringsgrad til 50 prosent. Med det åpner klubben for å komme i gang med organisert trening igjen.

Amahl Pellegrino og lagkameratene i Kristiansund kan glede seg over at permitteringsgraden halveres på onsdag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Klubbens profesjonelle spillere har vært permittert 100 prosent fra og med 26. mars til og med 14. april.

På onsdag halveres permitteringsgraden. Det bekrefter eliteserieklubben 1. påskedag.

– Det er forventet nye retningslinjer fra Helsedirektoratet over påske. Ved å forlenge permitteringene til og med 23. april får klubben tid til å ta hensyn til de nye retningslinjene før vi beslutter hva vi gjør videre, skriver Kristiansund på sitt nettsted.

Videre opplyser klubben at reduseringen medfører at det kan startes organisert aktivitet igjen. Retningslinjene fra Helsedirektoratet åpner opp for treninger i små grupper på opp til fem personer så lenge alle holder én meters avstand.

Daglig leder Kjetil Thorsen sier til Tidens Krav at styret diskuterte å sende spillerne ut i ferie, men at det endte med å halvere permitteringsgraden.

– Det gjør jo også at vi som klubb kan stille visse krav til alt rundt dette med trening. Når en spiller er 100 prosent permittert, kan vi selvsagt ikke pålegge noen å trene, sier Thorsen.

Permitteringsperioden til de administrativt ansatte i Kristiansund er også forlenget til og med 23. april.

Eliteserien skulle egentlig startet 4. april, men foreløpig er alle idrettsarrangementer i Norge utsatt til 15. juni som følge av virusutbruddet.