Kontroversiell idrettstopp presenterte overraskende idé: Mener håndball kan slå an i vinter-OL

– Aktiviteten egner seg som lek for unger, mener håndballforbundet.

Utehåndball er ikke vanlig lenger – i alle fall ikke om vinteren. Nå kan det bli en endring. Foto: NTB scanpix

Håndball som øvelse i vinter-OL? Det høres ut som en aprilsnarr, men allerede i februar behandlet styret i Det internasjonale håndballforbundet en sak om grenen snøhåndball.

Håndballpresident Hassan Moustafa informerte da resten av styret om forbundets planer om å lansere snøhåndball som en egen håndballgren.

– Snøhåndball har en god mulighet til å bli en øvelse i vinter-OL, står det å lese i referatet fra styremøtet.

I første omgang handler det om å lage spilleregler, og disse blir i hovedsak tatt fra beachhåndball, som i dag er etablert med egne mesterskap.

Prioriteres ikke i EHF

Ole R. Jørstad er styremedlem og komitéleder i Det europeiske håndballforbundet. Ifølge han er planene i IHF basert på en argentinsk idé. Reglene er de samme som i beachhåndball. Som leder av beachhåndballkomiteen i EHF har Jørstad saken på sitt bord.

– I min komité prioriterer vi ikke å utvikle snøhåndball i Europa. Det eneste jeg kjenner til, er én turnering i Nord-Italia og én i Sveits. De spilles av ungdommer som spiller for moro. Det er ikke noe fokus som motiverer sterkt blant de 50 forbundene i EHF, sier Jørstad.

Ole R. Jørstad tviler på at snøhåndball blir stort i konkurransesammenheng. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Beachhåndball kan bli OL-gren, og ifølge Jørstad jobbes det i håndballkretser først og fremst for å få den idretten inn i sommerprogrammet.

– Men vi har reglene og produktet, så hvis det er noen forbund som ønsker å arrangere kamper i snøhåndball på eget initiativ, har vi ikke noe problem med å tilby regler og informasjon rundt dette. Hvis noen ønsker å ha det artig på snø, må de bare det, men dette blir ikke noen konkurranseidrett med turneringer, for å si det sånn, sier han.

Håndballpresident Kåre Geir Lio gratulerer Sander Sagosen etter kampen mellom Frankrike og Norge i Trondheim Spektrum under VM i januar. Foto: Vidar Ruud

– Passer best i lek

President i Norges håndballforbund, Kåre Geir Lio, tviler på at snøhåndball står på OL-programmet med det første.

– På slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet hadde det norske forbundet lekbaserte aktiviteter med snøhåndball, og til den bruken tror jeg det er en fin aktivitet. Når det gjelder å lage snøhåndball til en olympisk aktivitet, blir det et langt lerret å bleke, for å si det forsiktig. Jeg tror OL-programmet er fullt nok, det er mer snakk om å begrense seg, sier Lio, som først og fremst vil jobbe for å bre den alminnelige håndballen ut til flest mulig.

Lager regler

Den første snøhåndballkampen skal ha blitt spilt i Argentina i 2013 etter initiativ fra Det panamerikanske håndballforbundet, men sporten har ikke slått an i Europa foreløpig.

Per Bertelsen sitter i IHFs styre. Ifølge dansken jobbes det ikke på spreng med snøhåndballsaken.

– Vi er selvfølgelig alle sammen interesserte i hvordan sporten vår kan utvikles. Vi ser på alle muligheter, og spill på snø er en av dem. Men det er ikke noe vi gjør særlig mye ut av, sier han til danske TV 2.

President Moustafa er for øvrig en kontroversiell mann. Flere ganger har navnet hans vært knyttet opp til korrupsjon, uten at det har fått rettslige etterspill. For noen år siden foreslo han et kvinne-VM med kvinner i alle roller, fra benken til banen, og til sekretariatet. Forslaget ble latterliggjort.

Hassan Moustafa sammen med Norges Camilla Herrem og Linn-Kristin Riegelhuth. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Elverum-spiller Rasmus Boysen har kommentert snøhåndballsaken på Twitter:

Flere har kommentert Boysens innlegg. «En hån», skriver én, «helt Donald Trump», mener en annen.

Også eliteserieklubben ØIF har omtalt saken på sin hjemmeside.