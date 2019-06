Da dommer Jan Morten Tennøy blåste i gang kampen mellom Kongsvinger og Start på Gjemselund, var det tre unge gutter fra Bonnyrigg rett utenfor Edinburgh som fikk se sin første kamp med favorittlaget.

Lørdag morgen reiste de fra Skottland for å få med seg 1.-divisjonskampen i Norge.

Årsaken til at trioen endte opp i Indre Hedmark er tilfeldig. Alle tre er ivrige brukere av dataspillet Football Manager, og de hadde gått lei av å spille med de vanlige storlagene.

– Vi begynte å se etter et tilfeldig lag å spille med. Så fant vi Kongsvinger, sier Liam McCarthie til Fædrelandsvennen i pausen av kampen.

Saken ble først omtalt av lokalavisen Glåmdalen.

Spøk ble til alvor

Selv om de hadde fått seg et nytt favorittlag på dataspillet, ble tankene om å reise over for å se kamp lenge bare en spøk. Helt til mars.

– Vi sendte en mail til markedssjefen i Kongsvinger, Rune Lundgren, og spurte hvordan vi kunne få tak i billetter. Fortsatt var ikke planene veldig seriøse, men så fikk vi svar at han skulle fikse billetter om vi kom til Hedmark. Og her er vi nå, sier McCarthie.

– Fantastisk by

Vel fremme ventet KIL-drakter, og en natt på hotellet på festningen i byen. Før kampen fikk de også møte assistenttrener Petter Belsvik og flere av spillerne på laget.

– Det har vært veldig bra. Det er fantastisk by. Alle i Kongsvinger har vært veldig hyggelige, og vi har fått flere beskjeder om supportere som vil treffe oss. Nå er det Kongsvinger for resten av livet, sier McCarthie.

Kongsvinger vant kampen 4–2.