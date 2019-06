Warholm fikk trøbbel etter Bislett-showet – må droppe nytt rekordforsøk

Det var etter rekordløpet under Bislett Games at han fikk et kraftig krampeanfall.

Han løp inn til europarekord på 400 meter hekk med 47,33. Etter løpet slo derimot krampen til.

– Det er fortsatt litt ømt. Så jeg trener moderat, og er det nok noen dager til jeg kan trene med maksimalt styrke, sier Warholm til NRK.

Dermed ser det ut som om at han dropper å dra til Tsjekkia.

– Det blir nok vanskelig å få til og det blir nok litt tidlig å ta sjansen på det. Jeg må reise tirsdag, og tror ikke jeg blir hundre prosent til det. Jeg har veldig lyst å løpe der, men tar ingen sjanser, sier han.

23-åringen hadde skumle planer om å forbedre sin norske rekord på 400 meter under stevnet. Rekorden lyder på 44,87.