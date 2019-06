BISLETT: Han gikk ned på kne og himlet med øynene foran et dusin fotografer etter å ha passert målstreken.

23-åringen tok seg til ansiktet og kikket opp på resultattavlen. Blikket vek ikke fra de fire tallene som akkurat da var det vakreste i verden for sunnmøringen: 47,33, europeisk rekord på 400 meter hekk og et realt skremmeskudd til konkurrentene tre måneder før VM i Doha.

Warholm hev etter pusten. Bislett-løpet var en kraftanstrengelse av de sjeldne.

Halvannen time etter rekordløpet kom Warholm til de skrivende journalistene.

Overrasket seg selv

23-åringen erkjente at han var emosjonell. Over løpet, over resultatet, og over den overveldende mottagelsen fra et fullsatt Bislett.

– Det er ingenting som trumfer dette, konstaterte han mens unge jenter og gutter ropte etter selfier og autografer bak gjerdet som skilte utøverne og journalistene.

– Dette betyr at vi har gjort noe riktig. Jeg kjente meg bra da jeg kom inn på stadion, jeg kjente meg bra da jeg kom i mål, men jeg trodde ikke at det skulle være så bra som Europa-rekord. Det er deilig å overraske seg selv.

Så fastslo han:

– Det er helt sykt å løpe på en sånn tid. Spesielt på Bislett. Det føles enormt godt og det føltes enormt fortjent.

FIKK DU MED DEG DENNE? Henrik Ingebrigtsen slettet 18 år gammel norgesrekord

Vidar Ruud / NTB scanpix

Tok grep før Bislett-stevnet

Med det siste mente han innsatsen som er lagt ned i vinter for å prestere på et så høyt nivå.

Warholm har vært mer kynisk med seg selv. Han har spist sunnere, han har vært 100 prosent seriøs i alt han har foretatt seg.

Derfor var det også så godt for ham å lykkes på Norges nasjonalarena.

I fjor ble han satt på plass av Abderrahman Samba på Bislett.

I år valgte Warholm å gjøre grep. Blant annet droppet han tirsdagens medietreff med en rekke individuelle intervjuer. Warholm stilte opp på alt i fjor, det tappet ham for energi. I år ble han skjermet.

– Jeg var litt ute av meg selv i fjor. Jeg slet meg litt ut. I år har jeg distansert meg mer, konsentrert meg om det jeg skal gjøre. Men jeg tror Samba blir bra også når han er tilbake fra skade, jeg tipper han vil være «grisepreppa» inn mot VM.

Ryan Kelly / NTB scanpix

Ble bedre av å bli pushet

Han presterte sitt beste løp i karrieren i Diamond League-stevnet i Stockholm for to uker siden.

Men toppet det på Bislett.

– Jeg tror ikke jeg hadde løpt så fort om ikke de andre guttene hadde pushet meg i fjor. Jeg liker å bli pushet, nå er jeg på skuddhold, 47,33 begynner å ligne på noe.

– Var dette løpet bedre enn det i Stockholm?

– Det er bare å se på tiden. Jeg løp enda mer på tannkjøttet i dag. Det var ikke mye mer energi igjen da jeg kom i mål.

Har kontroll på Doha-VM

Det er fortsatt tre måneder til årets høydepunkt, VM i Doha. Men Warholm føler han har kontroll. Han skal gjøre alle grep som er mulig for å være like god der.

– Vi har selvfølgelig Doha i bakhodet, sier han.

– Det blir en liten pause en eller annen gang i sommer, men jeg vet ikke når vi legger den inn. Jeg er sulten og vil ha mer. Utover sesongen kan det være en tendens til at man kan begynner å famle. Men vi skal gjøre alle grep for at det skal gå.

– Hvordan skal du beholde sulten etter dette?, spør en journalist.

– Et VM trigger mer enn mye annet. Jeg håper det naturlig, at jeg er i form der. At jeg er «fyret» inn mot VM. Med en sånn tid kan jeg være med å kjempe om medalje. Og kanskje er jeg på skuddhold til den edleste. Det er en motivasjon i seg selv.

«Norges beste friidrettsutøver»

Han var både lettet og utmattet etter å ha gjort unna den lange intervjurunden.

Rett før han tuslet ut i Oslo-kvelden ble han konfrontert med en hyggelig melding fra Henrik Ingebrigtsen, en annen Bislett-helt torsdag kveld.

Ingebrigtsen satte norsk rekord på 3000 meter, men mente Warholms prestasjon var større. Ingebrigtsen sa også at Warholm er Norges beste friidrettsutøver, bedre enn alle i Team Ingebrigtsen.

– Det var veldig raust av Henrik, men også han leverte steinbra. Det er fine ord å ta med seg.

Så forlot han Bislett med verdens beste følelse.

– Det er ingenting som trumfer dette. Å komme hit til Bislett og legge inn en sånn prestasjon.