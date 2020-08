Drama da Carlsen tapte semifinale-oppgjør

– En thriller, sier sjakklegende etter at Magnus Carlsen tapte, blant annet på grunn av tekniske problemer.

Det ble nederlag for Magnus Carlsen søndag. Foto: Heiko Junge, NTB SCANPIX

Magnus Carlsen-Ding Liren (2–2, 1–1, 0–1)

Tekniske problemer bød på utfordringer for Magnus Carlsen da han tapte den første semifinalekampen for Ding Liren i Grand Final søndag.

Liren gikk seirende ut av første parti og la press på Carlsen. Den norske verdensmesteren slo tilbake i andre parti og etter litt tekniske problemer ble det remis i tredje parti. Remis ble det også i fjerde parti. Etter 1-1 i lynsjakkpartiene avgjorde Liren den første av fem semifinalekamper mot Carlsen i armageddon.

– En thriller av en dag. En fantastisk start, kommenterte sjakklegenden Peter Leko om partiene, ifølge chess24.com.

Vinneren av semifinalen møter enten Daniil Dubov eller Hikaru Nakamura, som konkurrerer i den andre semifinalen. Turneringen avgjøres i en best av sju-finale. Nakamura tok første stikk mot Dubov.

Vinneren av sjakkturneen stikker av med rundt 2,7 millioner kroner.

Tekniske problemer

Liren åpnet sterkt i første parti med hvite brikker og vant etter 44 trekk. Carlsen klarte ikke å stå imot presset fra kineseren, og da var det ikke noe han kunne gjøre for å hindre Lirens bonde i å nå enden av brettet, og nordmannen måtte gi opp.

I andre parti slo Carlsen sterkt tilbake og avgjorde partiet etter bare 24 trekk. 29-åringen presset den svarte kongen med løperen og dronningen sin, men rakk ikke å sette kineseren i sjakk matt da Liren takket for seg før han fikk avgjort partiet. Dermed kunne Carlsen smile for utligning.

Tredje parti så lenge ut til å gå i kineserens favør, da tiden til Carlsen var nære ved å gå ut. Men tekniske problemer mot slutten av partiet medførte at kampen ble satt på pause, og Carlsen fikk mer tid til å tenke. Dermed fikk Carlsen snudd partiet fra et mulig tap til remis.

Ding Liren satte Magnus Carlsen på prøve søndag. Foto: REUTERS

Det var ikke mye som skilte Carlsen og Liren. Etter flere ofringer fra begge hold endte fjerde parti i remis. Dermed gikk den første semifinalekampen til to lynsjakkpartier.

Problemer med forbindelsen mot slutten av det første lynsjakkparti medførte tap for Carlsen. Partiet så jevnt ut da problemene inntraff, så det var en frustrert Carlsen som reiste seg fra bordet da tapet var et faktum. Men verdensmesteren klarte å omstille og fikk presset oppgjøret til armageddon, der Liren ble for sterk.

Maktdemonstrasjon

Carlsen vant tre av de fire første turneringene i Magnus Carlsen Chess Tour, serien av onlineturneringer som har vært en stor suksess under viruspandemien.

Den eneste turnering Carlsen ikke selv har vunnet var Rapid Challenge i juni, der Daniil Dubov vant. Nordmannen tapte da for Hikaru Nakamura i semifinalen.

Den norske verdensmesteren vant Magnus Carlsen Invitational, Chess Masters og sto for en voldsom maktdemonstrasjon da han sikret seieren i Legends of Chess ved å knuse Jan Nepomnjasjtsjij. Han vant alle sine 13 dueller i legendeturneringen.

