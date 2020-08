Van Aert slo Alaphilippe på målstreken i Milano-Sanremo – Kristoff langt unna

Belgieren Wout Van Aert vant klassikeren Milano-Sanremo. Jumbo Visma-rytteren var de nødvendige centimeterne foran fjorårsvinner Julian Alaphilippe.

Wout Van Aert vant Milano-Sanremo lørdag. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse via AP/NTB scanpix.

Van Aert fikk godt hjelp av Amund Grøndahl Jansen i jobben med å kjøre inn et rykk fra Alaphilippe mot slutten. Franskmannen hadde en punktering underveis, men slo til med 6,2 kilometer igjen til mål i stigningen opp til Poggio di Sanremo. Ingen syntes å matche rykket og han kjørte alene i utforkjøringen ned mot mål, men Van Aert klarte å ta seg opp. Akkurat som i Strade-Biancho var han best i spurten.

– Jeg har ikke ord. Det er stort å vinne et monumentritt som dette. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle gå til topps de to første store rittene denne sesongen, sa Wout Van Aert til Eurosport.

Australske Michael Matthews spurtet inn til tredjeplassen.

Anstrengelse

Rittet ble en kraftanstrengelse. Sju syklister fikk stikke tidlig og hadde et forsprang på ti minutter på det meste underveis. Fire mil før mål var bruddet kjørt inn.

Den 111. utgaven av sykkelklassikeren Milano-Sanremo var litt over 300 kilometer lang. Det var gjort en ny trase ned til kysten, men de siste tre milene i monument-rittet var de samme.

Litt lenger enn vanlig og en del omlegginger gjorde at rittet ble solid styrkeprøve med over sju timer og 16 minutter på sykkelen.

Aldri i posisjon

Alexander Kristoff vant rittet i 2014 og tok annenplassen året etter. Trener Stein Ørn mente at årets ritt kom litt for tidlig for Kristoff og var mer ment som en oppkjøring til resten av sesongen og at han var opptrekker for Fernando Gaviria.

Nå kom aldri UAE-laget i posisjon til å kjempe om seieren.

Grøndahl Jansen ble best av de norske på 45.-plass, mens Kristoff ble nummer 83.