Denne nordmannen er brennhet i Sverige: – Drømmer om en av de store ligaene

Fredrik Ulvestad (28) er toppscorer på øverste nivå i Sverige. Men fremtiden hans er høyst usikker.

Fredrik Ulvestad har storspilt i Allsvenskan så langt denne sesongen. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Mens nordmenn flest må holde seg unna Sverige på grunn av koronarestriksjonene, nyter Fredrik Ulvestad tilværelsen i nabolandet.

Etter overgangen fra engelsk fotball til Djurgården i 2018, har sunnmøringen storspilt for hovedstadslaget. Fjoråret ble toppet med ligagull i en ellevill serieavslutning.

Denne sesongen har han tatt ytterligere steg, i hvert fall foran mål. På åtte kamper har den defensive midtbanespilleren scoret hele fem mål, like mange som han hadde på 30 kamper i fjor. De oppsiktsvekkende tallene gjør at han troner øverst på toppscorerlisten sammen med Norrköpings Christoffer Nyman.

– Nyter du livet på toppen av toppscorerlisten?

– Ja, enn så lenge, humrer Ulvestad.

– Jeg får håpe det blir flere mål, men det blir nok ikke en defensiv midtbanespiller der til slutt, legger han beskjedent til.

Fakta Fredrik Ulvestad Født: 17. juni 1992 (28 år) Posisjon: Midtbanespiller Klubb: Djurgården Tidligere klubber: Charlton, Burnley og Aalesund Landslagskamper: 3 (0 mål) Aktuell med: Toppscorer i Sverige med fem mål på åtte kamper

Fredrik Ulvestad har scoret fem ligamål, der hele tre har kommet fra straffemerket. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Vrien kontraktssituasjon

Ulvestads treårskontrakt, som han skrev under i 2018, nærmer seg slutten. Foreløpig henger en løsning i løse luften. Partene har fortsatt ikke blitt enige.

I Sverige har fotballspillere såkalt artistskatt. Det gir dem gunstige fordeler, men kun i en periode på tre år. Det betyr samtidig at en eventuell ny kontrakt vil potensielt bli betydelig dyrere for den svenske klubben. Mye tyder på at Ulvestad vil forsøke å ta steget til en større scene etter sesongen.

– Han har kontrakt ut denne sesongen, det er det vi planlegger for. Vi vet at han har ambisjoner, og han vil gjerne utenlands igjen, sier Bosse Andersson, Djurgårdens sportssjef, til Fotbolldirekt.

Det bekrefter også Ulvestad.

– Jeg har ventet med å bestemme meg for hva jeg gjør. Kampene kommer tett som hagl, så jeg får bare se hva som skjer.

28-åringen fikk to kamper i Premier League for Burnley 2014/2015-sesongen. Ulvestad ønsker prøve seg igjen på det øverste nivået.

– Jeg har selvfølgelig en drøm om å komme ut igjen av Skandinavia og til en av de store ligaene. Det er åpent for mange muligheter. Jeg får se hva som skjer etter sesongen, forteller han.

Aslak Fonn Witry hevet trofeet etter at serietittelen var sikret forrige sesong. Til venstre i bildet står Fredrik Ulvestad. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Kjemper i toppen

I Djurgården spiller han sammen nordmennene Aslak Fonn Witry, Per Kristian Bråtveit og Erland Tangvik. Etter åtte serierunder ligger kvartetten på tredjeplass, syv poeng bak ledende Norrköping.

– Jeg skulle håpe vi hadde hatt en del flere poeng samlet sett. Det er noen kamper vi føler vi burde hatt flere poeng, sier Ulvestad.

Denne sesongen har han blitt nødt til å ta større ansvar offensiv. Han innrømmer at savnet av fjorårets storscorer er stort.

– Vi har holdt store deler av stammen i laget, men vi har en annen dynamikk fremover på banen. Vi mistet Buya Turay (scoret 15 ligamål i fjor, journ.anm.), han var en kjempegod spiss. Vi får se hvor langt det vil holde.

Djurgården møter Elfsborg til bortekamp søndag klokken 17.30. Da får Ulvestad muligheten til å pynte på statistikken.