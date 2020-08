Han sammenlignes med Bolaños: Jervs nye stjerne kalles «den største fotballattraksjonen på Sørlandet»

Flere av scoringene til Campos har kommet på langskudd. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Mange og vakre scoringer har ført til at flere mener Diego Campos er klar for et høyere nivå enn Jerv. Kun tilfeldigheter førte til at spilleren endte i Grimstad.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn