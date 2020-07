Glimt slo Rosenborgs 17 år gamle eliteserierekord

Bodø/Glimt slo Kristiansund 2–1. Dermed står Kjetil Knutsens mannskap for tidenes beste sesongstart i en norsk eliteseriesesong.

Bodø/Glimt – Kristiansund 2–1

Fjorårets store overraskelse i Eliteserien har fortsatt å imponere denne sesongen. Laget hadde vunnet syv kamper på rad før kveldens oppgjør mot Kristiansund.

En åttende strake seier ville bety at serielederen slo Rosenborgs rekord for tidenes beste norske seriestart fra 2003.

Og Kjetil Knutsens lag leverte varene, slik de har gjort hele denne sesongstarten. En vanvittig scoring av Marius Lode sørget for seieren. Det var 27-åringens første scoring etter åtte år som seniorspiller.

– Stilstudie! sa han humoristisk til Eurosport etter kampslutt.

Det var en stolt trener som kunne konstatere at Glimt hadde skrevet historie. Knutsen var klar på at det ble et tøft oppgjør mot et godt forberedt KBK.

– Vi må ha evne til å løse de kampene og. Det ble en utfordring, som viste hvordan vi mentalt har hevet oss mange steg, sa Knutsen.

Bergenseren Kjetil Knutsen har tatt Bodø/Glimt til toppen av norsk fotball. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Drømmescoring

Høytflyvende Kristiansund ga vertene en kalddusj da Amahl Pellegrino pirket inn 1–0 etter en halvtimes spill. Glimt, som var tannløse i førsteomgangen, bestemte seg for å brette opp ermene i den andre. Patrick Berg satte inn utligningen etter et hjørnespark.

Glimt fikk opp farten, men Ulrik Saltnes tok ikke muligheten da den bød seg etter 74 minutter.

Det gjorde imidlertid Marius Lode drøye ti minutter senere. KBK klarerte et hjørnespark, men Lode fikk fyrt av på halv volley fra nesten 30 meter. Ballen føk som et prosjektil i krysset via tverrliggeren. En soleklar kandidat til å bli årets mål. Gledesscenene var naturlig nok store blant de 200 tilskuerne på Aspmyra.

Dermed ble det seier og rekord med åtte strake seiere i sesongstarten. Det har aldri skjedd tidligere, etter at det ble én eliteserieavdeling siden 1961/1962.

I tillegg beholder laget ledelsen på toppen av tabellen. Bodø/Glimt er aldri blitt norsk seriemester, men håpet lever for alvor. Laget er nå to poeng foran Molde.

Midtstopper Marius Lode mottok velfortjent hyllest av lagkameratene. Bryne-mannens scoring var helt spesiell. Foto: Mats Torbergsen

Kristiansund grep sjansen

Seieren satt langt inn for Glimt, for selv om de åpnet kampen med å ha ballen mye, klarte de ikke å komme til de samme store sjansene de pleier å skape. Istedenfor var det Kristiansund og deres toppscorer Pellegrino som skulle ta ledelsen.

Etter å ha spilt seg fri på venstresiden sendte Erlend Sivertsen inn til Pellegrino, som var effektiv da han fikk ballen innenfor 16-meteren. Med et enkelt touch og en treffsikker avslutning sendte han ballen i mål til 1-0-ledelse.

Hjemmelaget slet med å respondere på baklengsmålet og skapte veldig lite før pause. Det bidro til at Glimts Ulrik Saltnes var veldig frustrert da lagene gikk inn til pause.

– De filmer og bruker tid hver eneste situasjon og vi spiller elendig fotball, oppsummerte Saltnes i pausen overfor Eurosport.

Amahl Pellegrino (med ryggen til) satte inn 1–0 for KBK. Foto: Mats Torbergsen

Dødballutligning

De tok hele 57 minutter før Glimt fikk sin første sjanse da innbytter Victor Boniface nesten traff Kasper Junker med et flott innlegg, men Christophe Psyché fikk avverget til corner. Da skulle Glimt endelig få uttelling.

For på den påfølgende corneren ble innsvingeren møtt med en stuss på første stolpe som endte opp hos Patrick Berg som enkelt kunne score i det åpne målet på bakerste.

Utligningen så ut til å trigge serielederen, som kom til nok en god sjanse ved Boniface som fikk avslutte relativt upresset på volley, men skuddet gikk rett på keeper.

Bedre volleytreff fikk derimot Lode, som med en av kandidatene til årets mål sikret nok en trepoenger for Glimt, som fortsetter å sprenge alle grenser.

