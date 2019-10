Moldes håndballdamer spiller NM-kamp hjemme mot Grane Arendal i kveld. Den vises direkte på Rbnett. Kjell Langmyren

Molde-damene spiller om kvartfinale. Du kan se kveldens kamp på Rbnett

For ett år siden spilte Grane Arendal i 2. divisjon, men for tre uker siden slo de ut et eliteserielag i NM. Nå kommer cupsensasjonen til Molde Arena.

Trond Hustad Rbnett

Molde Håndballklubbs damelag møter Grane Arendal på hjemmebane i 4. runde i NM.

Kampen spilles i Molde Arena onsdag klokka 18. Den vises også direkte på Rbnett for våre abonnenter.

– Vi har sikret oss rettighetene til Molde HK sine kamper i eliteserien denne sesongen. De første sendingene viser at det er stor interesse for håndball i vårt område, og derfor velger vi nå å sende NM-kampen også. Det er stor prestisje knyttet til cupen i håndball, og vi vet at Molde HK har ambisjoner, sier redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

Slo ut Gjerpen

MHK-jentene kan ikke forvente lett motstand i onsdagens kamp.

Grane Arendal sendte nemlig eliteserielaget Gjerpen ut av cupen med 25-21-seier i 3. runde. Gjerpen ligger på 10.-plass i eliteserien med ti poeng, seks poeng bak Molde på sjuendeplass.

Grane Arendal ligger på 10.-plass av de 12 lagene i 1. divisjon. Etter tre serierunder står laget med to poeng etter følgende to resultater: Rælingen – Grane 34-30 og Grane – Flint 24-28. Kampen mot Charlottenlund i første serierunde er utsatt.