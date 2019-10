Jon Magnus Dal (bak t.v.), Inger Steinsland, Knut Abusdal (foran t.v.), Frank Aksnes og Torrey Enoksen er årets kandidater.

Nå kan du stemme: Her er kandidatene til «Folkets Ildsjelpris» i Vest-Agder

Nå kan du være med på å bestemme hvem som fortjener ildsjelprisen: Inger Steinsland, Torrey Enoksen, Knut Abusdal, Frank Aksnes eller Jon Magnus Dahl.

Juryen fra Los, Vest-Agder Idrettskrets og Fædrelandsvennen har bestemt at disse fem skal være med i den avgjørende finalerunden.

Prisen de kjemper om er «Folkets Ildsjelpris», som deles ut under Idrettsgalla Sør i Aquarama lørdag 2. november. Det er representanter for idretten og idrettslagene i Vest-Agder som har nominert kandidater.

Nå kan du være med å stemme fram din favoritt. Se hvordan du stemmer per sms i bunnen av saken.

Under kan du danne deg et lite inntrykk av kandidatene som er plukket ut. Fædrelandsvennen skal imidlertid presentere hver enkelt kandidat grundigere de neste dagene. Men det er bare til å stemme allerede nå.

Inger Steinsland (70)

Født: 9. august 1949

Sivil status: Alene, mor til Svein (45) og Christine (42)

Bosted: Lund

Klubb: KIF Fridrett

Idrett: Friidrett

Inger Steinsland Anne Smith Lorentz

– Inger er et ja-menneske som jobber nesten døgnet rundt, ikke bare for KIF, men til det beste for hele friidrettskretsen. Hun er et raust menneske som er opptatt av at alle skal bli sett uavhengig av nivå, alder og ambisjoner. Hun er en drivkraft som stadig påtar seg arrangement, nå seinest i sommer da hun var leder for Nordic Match og i 2021 skal hun være leder for hoved-NM i Kristiansand. Det er mange ildsjeler rundt forbi, men Inger er en ildsjel som har stått på kontinuerlig over flere tiår, sier Svend Tore Breilid i KIF.

Torrey Enoksen (56)

Født: 10. Mars 1963

Sivil status: Ugift

Bosted: Lyngdal

Klubb: Lyngdal IL

Idrett: Friidrett

Torrey Enoksen Privat

– Torrey er en type som har brent for friidretten gjennom mer enn 40 år. Mens andre har gått inn og ut av idretten har han holdt koken som både utøver, trener og leder, både i Lyngdal, men også i friidrettskretsen. Han er en type som har vært tro mot friidretten i både gode og onde dager, slik det er når man er med i en liten friidrettsgruppe som i Lyngdal. Jeg har mange ganger lurt på hva friidretten hadde vært i Lyngdal uten ham, sier Jens Arild Johannessen i Lyngdal IL.

Knut Abusdal (67)

Født: 14. Januar 1952

Sivil status: Gift med Reidun Tjelland, far til Helene (41) og Lars Gunnar (38)

Bosted: Vågsbygd i Kristiansand

Klubb: Kristiansand Badmintonklubb

Idrett: Badminton

Knut Abusdal Privat

– Det er ikke mange som har lagt ned så mye tid for badminton-sporten som Knut. Han er en bauta både som leder og som kasserer. Han har holdt stålkontroll på økonomien i KBK. I tillegg har han vært ansvarlig for mange turneringer gjennom 30 år, blant annet har han vært oppmann for den store turneringen Oslo Cup i en årrekke, sier Kåre G. Sørensen i KBK.

Frank Aksnes (55)

Født: 16. Mai 1964

Sivil status: Gift med Elin, far til Elin Therese (31), Linn Michelle (28), Benedicte (26)

Bosted: Søm i Kristiansand

Klubb: KIF Håndball

Idrett: Håndball

Frank Aksnes Privat

– Frank har gjennom mangfoldige år vist en kjærlighet og trofasthet til KIF som har imponert meg mange ganger. KIF er en klubb som har opplevd både opp- og nedturer og klubben hadde i flere år økonomiske problemer, men Frank har jobbet trofast for klubben – i perioder nesten på fulltid. Franks kommentar har alltid vært; «Jeg jobber for KIF uansett». Han har på en forunderlig måte virket upåvirket av det som har vært problematisk, sier Svein Tønnessen i KIF.

Jon Magnus Dahl (54)

Født: 20. Mai 1965

Sivil status: Gift med Ingunn Kiledal Dahl, far til Helene (27), Herman (26), Marie (22) og Marte (22)

Bosted: Voiebyen i Kristiansand

Klubb: Kristiansands Cykleklubb (KCK)

Idrett: Sykling

Jon Magnus Dahl. Privat

– Jon Magnus kom inn i KCK da sønnen Herman begynte å sykle på midten av 2000-tallet. Den gang var sykkelsporten helt ukjent for ham, men siden har han vært et Nav i klubben både når det gjelder å rekruttere barn og unge og i å løfte utøvere mot verdenstoppen. Det er mye takket være ham at vi har kunnet drive et elitelag i år etter år. I tillegg har han nylig tatt initiativ til å starte ei paragruppe (fysisk funksjonhemmede) i KCK, sier Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i KCK.

Fakta om Folkets ildsjelpris:

To priser, én i Vest-Agder som kåres av Fædrelandsvennens lesere og én i Aust-Agder som kåres av Agderpostens lesere.

Idrettslag på Sørlandet har nominert kandidater.

Kriteriet for å vinne er at vedkommende over tid skal ha lagt ned en ekstraordinær frivillig innsats for sitt idrettslag.

En jury fra Los, Vest-Agder Idrettskrets og Fædrelandsvennen har plukket ut fem kandidater i Vest-Agder, mens tilsvarende er gjort i Aust-Agder.

Lesere kan stemme fram sin favoritt ved å sende sms til 03811, og skriv «ILDSJEL», samt en bokstav, avhengig av hvem du stemmer på. For eksempel «ILDSJEL A», hvis du stemmer på Inger Steinsland

«ILDSJEL A»: Inger Steinsland

«ILDSJEL B»: Torrey Enoksen

«ILDSJEL C»: Knut Abusdal

«ILDSJEL D»: Frank Aksnes

«ILDSJEL E»: Jon Magnus Dahl

Avstemningen varer fram til tirsdag 29. oktober klokka 09.00.

PS: Kun én stemme teller per telefon.

De to med flest stemmer i hvert fylke går til finale. Deretter nulles alle stemmene ut og det stemmes på ny over de to finalekandidatene.