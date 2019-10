Erling Braut Haaland scoret to mål mot Napoli i Champions League onsdag, men klarte ikke å forhindre Salzburg-tap. JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Haaland vekker internasjonal oppsikt: «Sensasjonen alle snakker om»

Erling Braut Haaland (19) ble historisk onsdag kveld - og får oppmerksomhet over hele verden.

RED BULL SALZBURG - NAPOLI 2–3

Haalands eventyrsesong fortsetter. Etter to nye mål mot Napoli onsdag kveld, er det norske spisstalentet toppscorer i Champions Leauge.

Med seks mål på de tre første kampene i gruppespillet skrev 19-åringen i tillegg historie. Han ble nemlig den første spilleren i Champions League noensinne som scorer seks mål i løpet av sine tre første kamper i turneringen. Didier Drogba hadde den forrige rekorden med fem mål på tre kamper for Marseille i 2003–04-sesongen.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, verdens to beste fotballspillere gjennom en årrekke, brukte henholdsvis 17 og 19 kamper i Champions League før de hadde scoret seks mål.

Onsdagens scoringer gjør også Haaland til den andre tenåringen gjennom tidene som scorer i sine første tre kamper i Champions League. Det skriver statistikktjenesten Opta. Bare Real Madrid-stjernen Karim Benzema har gjort det tidligere.

Etter kampen var Haaland litt fornøyd, men mest selvkritisk.

– Jeg er forbannet, for jeg skulle laget flere mål. Samtidig synes jeg at jeg gjorde en god figur, og det er hyggelig å slå Messi og Ronaldo, sa han til Aftenbladet.

Nå vekker Bryne-guttens prestasjoner oppsikt i fotballverden.

Haaland jubler etter sin første scoring mot Napoli. LEONHARD FOEGER / Reuters

«Ustoppelig»

Både i Danmark og Sverige blir det norske stortalentet omtalt.

«Erling Braut Haaland bøtter inn mål i alle sammenhenger. Han er toppscorer i Østerrike og ustoppelig i Champions League», skriver svenske Aftonbladet, og trekker i tillegg frem hans ni (!) mål i én og samme kamp i U20-VM tidligere i år.

Expressen kaller Haaland for et «norsk vidunderbarn», og skriver at han «er et av Europas mest interessante navn for framtiden».

Også i Danmark blir storscoreren viet oppmerksomhet. «Norsk tenåring setter vill Champions League-rekord» er BTs overskrift. De innleder artikkelen med et spørsmål: «Hva gjorde du som 19-åring?».

«Haaland bøttet inn mål og satte rekorder. Nordmannen slår i disse uker gjennom på den internasjonale scenen» skriver de videre.

– Mannen alle snakker om

Amerikanske CNN tar i bruk store ord når de omtaler nordmannen.

«Erling Braut Haaland: Tenåringssensasjonen alle snakker om» er deres tittel på saken som omhandler 19-åringen fra Jæren.

– På en kveld der Lionel Messi var opptatt med å skrive om i Champions Leagues historiebok, fikk et av fotballens mest spennende tenåringstalenter skrive et helt nytt kapittel for seg selv, skriver de.

«Haaland har raskt blitt et av de mest ettertraktede talentene i europeisk fotball, og det er ikke vanskelig å se hvorfor» fortsetter de.

Overskygget av Maradona-milepæl

Også britiske BBC har fått med seg Haalands rekord, men har mer fokus på Napolis Dries Mertens, som også ble tomålsscorer i Salzburg.

– Belgieren ødela rekordkvelden for Salzburgs tenåringsspiss Erling Braut Haaland, skriver de.

For også Mertens nådde en gjev milepæl onsdag kveld. Han gikk nemlig forbi Diego Maradona i antall scorede mål i Napoli-drakt. Legenden fra Argentina noterte seg for 115 scoringer totalt, mens Mertens etter storspillet mot Red Bull Salzburg nå står med 116. Nå er han kun fem mål bak tidenes mestscorende i klubben, Marek Hamsik.

Napolis Dries Mertens (t.h) storspilte også i Salzburg onsdag kveld. Her feirer han ett av sine to mål sammen med Jose Callejon. Kerstin Joensson / AP

Drømmestart på sesongen

Høstsesongen har vært eventyrlig for Haaland. Det norske spisstalentet er toppscorer i den østerrikske ligaen med elleve mål på ni kamper. Han har også fått debuten for det norske A-landslaget.

Totalt har Haaland gjort 20 mål på 14 kamper denne sesongen.

Champions League åpnet han med et smell, med hat trick i sin første kamp i turneringen hjemme mot Sander Berges Genk. Haaland åpnet målkontoen allerede etter ett minutt og 41 sekunder. I runden etter utlignet han til 3-3 mot Liverpool på Anfield i oppgjøret Salzburg til slutt tapte.

Han er også blant de 20 gjenværende kandidatene i den prestisjetunge Golden Boy-prisen som gis til årets unge spiller i Europa.