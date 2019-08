Manchester United bekrefter: Henter verdens dyreste forsvarsspiller

Ole Gunnar Solskjær setter kjøpsrekord. Nå henter han Leicesters midtstopper for 80 millioner pund, eller rundt 867 millioner norske kroner.

Det bekrefter Manchester United på sine nettsider. Ingen forsvarsspillere har noensinne hatt en slik prislapp.

– Harry er en av de beste midtstopperne i dagens fotball, og jeg er glad for at vi har sikret oss hans signatur. Han leser spiller godt og har en sterk tilstedeværelse på banen. I tillegg har han even til å være rolig under press. Jeg mener han vil passe fint inn i spillergruppen, både på og utenfor banen, sier Solskjær.

26 år gamle Maguire har spilt to sesonger for Leicester i Premier League og står med tyve landskamper for England.

Vi oppdaterer saken.