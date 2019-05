Stabæk avanserte: 18-åring tomålshelt i cupfest

Heming – Stabæk 1–3

HEMINGBANEN: Det ble ingen enkel reise for Henning Bergs utvalgte på kunstgresset i Slemdal. Heming, som endelig var i 1.-runde av cupen for første gang, hang godt med så lenge kreftene rakk.

– For meg var dette som ventet. Heming er et bra lag, og jeg er overrasket over at de spiller i 4.-divisjon. De får et løft når de ikke har noe å tape i årets største kamp mot et eliteserielag. Så lenge det er 0–0, 0–1 og 0–2 er det alltid kamp, sa Berg til Aftenposten etter seieren.

– De gjorde det tøft og vanskelig for oss, la han til.

Det kunne sett annerledes ut om Daniel Braaten (36) ikke hadde hatt en svak ballberøring da Stabæks superveteran kom alene med keeper i åpningsminuttene.

I stedet for 0–1 nesten umiddelbart, yppet Heming seg og gjorde det mer jevnspilt enn gjestene fra Bærum var komfortable med. Dødballer var ikke unaturlig et våpen Heming-fansen knyttet forhåpninger til. «Corner er mål» ble det ropt fra mange av de fremmøtte, særlig de aller yngste.

Stabæk fikk gjennombruddet etter snaut 25 minutter. Oscar Aga (18) rakk så vidt å sette en tå på en ball fra Tobias Børkeeiet og sendte den forbi en utspilt Jens Madsen Hordvik i Heming-buret. 18-åringen scoret i det som var hans første tellende Stabæk-kamp fra start.

Fakta: Kampfakta Heming – Stabæk 1-3 (0-1) Mål: 0-1 Oscar Aga (25), 0-2 Youness Mokhtar (55), 0-3 Aga (83), 1-3 Ola Scheele Moe (90). Dommer: Stian Røvig Sletner, Holmlia. Gult kort: Andreas Hanche-Olsen, Peder Vogt, Stabæk, Even Formo Asplin, Heming.

Frisparkperle

Baklengsmålet kom i en periode der vertene følte de var i dytten. Like før burde William Nissen ha sklidd Heming i føringen, men ballen gikk like utenfor fra fem meter.

Det måtte et vakkert frispark til da Stabæk doblet ledelsen ti minutter etter pause. Youness Mokhtar skjøt over muren og i nettet. Ikke lenge etterpå banket nederlenderen et skudd i tverrliggeren fra distanse.

20 minutter før slutt spilte Heming seg til en stor dobbeltsjanse. Først tvang Mathias Johansen frem en strålende redning fra Simen Lillevik, mens innbytter Eirik Andreas Larsson stanget returen over mål.

I sluttminuttene ble Aga tomålsscorer da han økte til 3–0, men på overtid skulle Heming få sitt etterlengtede mål. Ola Scheele Moe vippet elegant ballen forbi Lillevik og kunne trille inn reduseringen.

– Det var selvfølgelig veldig gøy å score. Det var et fint mål, og jeg synes vi fortjente det også. Det var på sin plass, sa Moe om scoringen.

– Fantastisk moro

Det ble en ventet exit for Heming, men for 4.-divisjonslaget var cupen en suksess lenge før avspark. I kvalifiseringen danket de ut to lag fra ett nivå over seg på rangstigen. Både Rommen og Grei spiller på fjerde nivå.

Da oppsettet for 1. runde viste at en av Oslos største breddeklubber skulle møte Stabæk, var jubelen stor. Med topp motstand var man sikret en folkefest på Hemingbanen 1. mai.

– For oss er det fantastisk moro å møte eliteseriemotstand, sa sportslig leder André Nørbech i Heming Fotball til Aftenposten før kampen.

Det var på langt nær sikkert at klubben kom til å få en publikumsvennlig motstander. Trygg/Lade og Skånland var blant 4.-divisjonslagene som fikk klubber fra et nivå like over seg.

– Så vidt jeg vet, er det faste kriterier som bestemmer hvem som får de største lagene, men jeg forstår at det er skuffende å møte 3.-divisjonsmotstand når man er i 1.-runde, sier Nørbech.

Henning Berg gjorde for øvrig syv endringer i Stabæks startoppstilling fra sist helgs 2-0-seier over Bodø/Glimt. Tre av fire forsvarere (Ronald Hernández, Madis Vihmann og Andreas Hanche-Olsen) var med videre sammen med Tobias Børkeeiet på midtbanen.

– Vi fikk brukt spillere som ikke har spilt mye i det siste. De fire i front har ikke vært vanlig å se i startoppstillingen, men vi måtte likevel bruke noen av dem som spilte søndag. Seks-syv skader gjorde at vi ikke kunne stille med andre halvdel av troppen vår, forklarte Berg etterpå.

Stabæks neste oppgave blir Mjøndalen borte i Eliteserien lørdag, mens Heming returnerer tilbake til hverdagen med kamp mot Christiania om en uke.