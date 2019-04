Salahs stjernetreff holder liv i Liverpools gulldrøm

Liverpool – Chelsea 2–0

Da gullrival Manchester City slo Crystal Palace 3–1 tidligere søndag, var alt annet enn tre poeng hjemme mot Chelsea uaktuelt for Liverpool.

Etter en målløs første omgang eksploderte Anfield da Sadio Mané og Salah vartet opp med hver sin scoring. Eden Hazard & Co. var meget farlig frempå, men klarte ikke å overliste Allison Becker.

Dermed tok Liverpool en meget viktig 2-0-seier i sesonginnspurten. Rødtrøyene leder ligaen ett poeng foran City og har fire gjenstående kamper, men de lyseblå har én kamp mindre spilt.

Spennende sesongslutt

Liverpool har ikke vunnet ligaen siden 1989/90-sesongen, og nå har de en eventyrlig sjanse til å sikre seg et etterlengtet seriegull. Likevel er det regjerende seriemester Manchester City som er i førersetet hvis de utnytter hengekampen sin.

Manchester-laget har derimot et tøffere kampprogram på papiret. Pep Guardiolas menn møter Tottenham (hjemme) og byrival United (borte) de to neste rundene. Deretter venter Burnley (b), Leicester (h) og nedrykkstruede Brighton (h).

Liverpools gjenstående kamper er mot nedrykkstruede Cardiff (b), nedrykksklare Huddersfield (h), Newcastle (b) og Wolverhampton (h). Alt ligger med andre ord til rette for en meget nervepirrende sesongavslutning.

Drømmetreff

Tross halvgode muligheter fra Salah, Hazard, Willian og Mané var det målløst halvveis. De fremmøtte hadde knapt fått fullført pausematen før det sto 2–0 på resultattavlen.

Kun fem minutter etter pausen var spilt da Jordan Henderson fikk løftet ballen inn mot bakre stolpe. Der sto Mané helt alene og fikk stanget inn ledelsen til ellevill hjemmejubel på Anfield.

Lydnivået skulle bli enda høyere like etter. Tidligere Chelsea-spiller Salah skar innover fra høyrekanten og smalt til med venstresleggen fra 25 meter. Kepa Arrizabalaga strakte seg forgjeves og måtte se Salah senke sin tidligere arbeidsgiver på lekkert vis.

Fakta: Liverpool – Chelsea 2–0 (0–0) 53.279 tilskuere Mål: 1–0 Sadio Mané (51), 2–0 Mohamed Salah (53). Dommer: Michael Oliver. Gult kort: César Azpilicueta (44), Chelsea. Lagene: Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson – Jordan Henderson (James Milner fra 77.), Fabinho, Naby Keïta (Georginio Wijnaldum fra 66.) – Mohamed Salah (Xherdan Shaqiri fra 89.), Roberto Firmino, Sadio Mané. Chelsea (4-3-3): Kepa Arrizabalaga – César Azpilicueta, Antonio Rüdiger (Andreas Christensen fra 40.), David Luiz, Emerson – N'Golo Kanté, Jorginho, Ruben Loftus-Cheek (Ross Barkley fra 75.) – Callum Hudson-Odoi (Gonzalo Higuaín fra 56.), Eden Hazard, Willian.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Store Hazard-sjanser

Det var derimot ikke kun vertene som kunne skru på turboen. En utsøkt bakromspasning fra Emerson sendte Hazard helt alene mot keeperen. Belgieren satte ballen forbi Allison Becker, men klarte ikke å overliste stolpen.

Like etter var Chelseas stjerneskudd farlig frempå igjen. Hazard løp seg fri fra Joël Matip og mottok Willians elegante innlegg, men denne gangen sto Liverpools sisteskanse i veien for blåtrøyene.

Tross Hazard-sjansene klarte Chelsea aldri å få hull på byllen. En annen dårlig nyhet for London-klubben var at Antonio Rüdiger måtte ut med en kneskade før pause.

Mané hadde en god mulighet for vertene like før slutt, men flere mål ble det ikke. Dermed kunne rødtrøyene juble for sin første Premier League-seier mot Chelsea på Anfield siden mai 2012. Den kom dagen før 30-årsmarkeringen for Hillsborough-tragedien, som naturligvis ble markert før kampstart.