Ingen hadde tro på denne gjengen, men han nede til høyre realiserte drømmen til en hel kommune

ASKER: Et norsk hockeylag består av 25 mann, et par-tre-fire trenere, noen vannbærere og noen tusen entusiastiske tilhenger. Slik er også Frisk Asker.

En relativt liten klubb sammenlignet med store med større budsjett som Storhamar eller Stavanger Oilers.

Derfor skulle de strengt tatt ikke vinne NM-tittelen, ta på seg gullhjelmer i et regn av champagne og bamseklemmer en mandag før påske.

I begynnelsen av sesongen var forsvaret lekk, treneren hadde ikke tillit. De sa han opp og ansatte 29-åringen Jan André Aasland. Han ble Eliteseriens yngste hovedtrener.

Fakta: Slik var Frisks vei til kongepokalen I sluttspillet spilles alle rundene til ett lag har vunnet fire kamper, maksimalt syv kamper. Kvartfinale: Frisk Asker – Lillehammer 4–3 i kamper Semifinale: Frisk Asker – Vålerenga 4–2 i kamper Finale: Frisk Asker – Storhamar 4–2 i kamper

Komplekset som forsvant

Siden den gang har det bare gått en vei. Først ble Lillehammer slått i kvartfinalen i sluttspillet. Så ble Vålerenga slått ut. Vålerenga som de hadde tapt seks ganger for i grunnserien.

– Vi har hatt et Vålerenga-kompleks. Det har vi ikke nå lenger, sa kaptein Anders Bastiansen glisende etter kampen.

Da ventet Storhamar i finalen. Laget som vant tittelen for 12 måneder siden. Det var da en 33-åring fra Sverige bestemte seg for at nok er nok. Nicklas Dahlberg står i mål. Det er jobben hans, og i sluttspillet stengte han døren. Foran ham parkerte de andre Frisk-spillerne bussen.

Verdifull keeper

Mandag kveld sto han som en annen kosebamse bredbeint med beskyttelsen fortsatt på og gliste. Midt i det viltvoksende skjegget et eneste stort glis. Rundt ham en endeløs jubelscene. Før han og lagkameratene hadde forlatt isen hadde han fått prisen for å være sluttspillets mest verdifulle spiller.

Tore Meek, NTB scanpix

– Det var ikke mange som trodde at vi skulle ta dette gullet noen uker før jul. Men vi har kommet sammen som et lag, og det har gjort at jeg også har spilt bedre. Vi har vært mer solide, fortalte han før festen mandag kveld.

Han hadde hatt troen at Frisk Asker skulle kunne være et lag helt der oppe, men han innrømmer gjerne at han var i tvil om det skulle gå denne sesongen.

– Vi har bare fått mer og mer tro på at dette skal gå bra, sa keeperhelten.

Superveteranen

Selv om han vil ha evig heltestatus i Asker, så er det i høyeste grad et helt lag som har spilte med ryggen mot veggen i store deler av sesongen som vant tittelen. En tittel som det er 17 år siden sist Frisk Asker tok. Den gang var en ung lovende hockeyspiller fra Asker med på laget. Anders Bastiansen er nå 38 år gammel, superveteran og kaptein på laget.

– Det er få som har trodd på at vi skulle gå hele veien. Men vi har gang på gang vist at du kan stole på oss, at vi er med. Det er veldig deilig.

Han hadde problemer med å forklare hvor stort det hadde vært å vinne kongepokalen.

Fredrik Hagen, NTB scanpix

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Se på gleden når du er sammen med 25 andre gutter og nyte dette sammen med dem. Det er kanskje det største du kan oppleve. Å vinne med en hel gruppe er det råeste som her, sa han.

Nå tar 38-åringen en sesong til. Minst.

– Det å gi seg finnes ikke mine tanker, sa han med et seiersglis.

Trener med hukommelsestap

Jan André Aasland er treneren som har fått til det som ingen hadde trodd på. Bort sett fra ham og spillerne.

– Vi har hele tiden hatt troen, og da er det så stort at vi virkelig klarer det, sa han.

Den unge treneren hadde noen omtumlende sekunder da det avgjørende målet ble satt inn i spilleforlengelsen.

– Jeg fikk helt blackout. Jeg husker ikke øyeblikket. Jeg så at den kom og så at nettet fikk en puck. Så ble det svart. Jeg får komme meg hjem om en par dager å se den på video, sa Aasland.

Han dro ikke hjem. Mandag kveld i påskeuken ble ingen stille kveld i ellers så mandagsstille Asker.