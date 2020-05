Tidligere juniorverdensmester fra Melhus legger opp

Fredrik Riseth avslutter langrennssatsingen - i en alder av 24 år.

Fredrik Riseth avslutter langrennskarrieren med en bronsemedalje fra NM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det bekrefter trønderen overfor TV 2. Riseth har opplevd flere store stunder som langrennsløper. Han ble blant annet juniorverdensmester i sprint i 2015. Han gikk også til topps under U23-VM to år senere.

Han vant også edelt metall på seniornivå, med bronse i NM 2018.

Nå er langrennskarrieren over. 24-åringen forteller til TV 2 at han har bestemt seg etter å ha tenkt på saken de siste månedene.

– I starten av karrieren og de første årene av seniorkarrieren hadde jeg dedikerte ambisjoner og et realistisk forhold til hva som kreves for å nå dit. Men de siste årene har ikke sulten vært like stor på å få det til. Da synes jeg det er fornuftig å finne på noe annet, enn så lenge jeg ikke er motivert nok til å fortsette, sier Riseth til TV 2.

Dermed ble verdenscuprennet i Falun i februar karrierens siste konkurranse av det formatet.

Han vil nå forsøke seg som eiendomsmegler.