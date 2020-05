Holder seg bevisst borte fra egen idrett for å samle motivasjon

Roeren Are Strandli har valgt en egen taktikk som kan bidra til at han fortsatt satser sammen med makker Kristoffer Brun mot OL i Tokyo.

Are Strandli holder seg i form selv om han ikke er på vannet. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

På Årungen er Norges og noen av verdens beste roere på trening daglig. I gjengen med Olaf Tufte, Birgit Skarstein, Kristoffer Brun, Kjetil Borch og flere andre, er det én som mangler: Are Strandli.

Bruns makker i dobbeltsculler holder seg bevisst borte.

– Jeg prøver å samle motivasjon, kjenne på om jeg har den ekte drivkraften for å gjøre de tingene som kreves i enda et år, sier Strandli.

Are Strandli (t.v.) og Kristoffer Brun vant i EM i 2018. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

Det å ta medaljer er stort, som her i EM. Foto: Darko Bandic / TT NYHETSBYRÅN

Ville gitt seg på flekken

Utøveren fra Stavanger hadde, som flere andre veteraner, bestemt seg for å gi seg etter denne sesongen. Sommerlekene i Japan skulle bli en perfekt avslutning på en karriere som til sammen foreløpig har gitt ni EM-, VM- og OL-medaljer. Slik gikk det altså ikke.

– Jeg hadde kommet til å gi meg på flekken dagen etter OL. Jeg har gledet meg til å legge rokarrieren bak meg og fortsette på andre arenaer.

Korona og OL-utsettelsen førte til at han måtte tenke: Hva nå?

– Det er tøft å drive toppidrett. Mange sier at det kun er et drøyt år til OL og at det ikke er noe stress, men det er ikke bare det, sier 31-åringen.

Samtale om fremtiden? Kristoffer Brun (t.v.) og Are Strandli (t.v.) på Voldsløkka i Oslo. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Bildet tatt under trening i slutten av mars. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Utøveren fra Stavanger roklubb nevner ambisjonsnivået, at målet for en som har vært aktiv på landslagsnivå helt siden 2008, ikke «bare er å være med».

– Det handler ikke kun om trening. Du må legge sjelen og hjertet ditt i alt du gjør.

Strandli smaker på ordene «å legge opp nå».

– Akkurat det kjennes litt fælt. Å si noe annet ville være å lyve. Samtidig er det slik at jeg trives godt med den tilværelsen jeg har nå, da jeg jobber som journalist. Og det var det jeg skulle konsentrere meg om dersom OL hadde gått som planlagt til sommeren.

Are Strandli holder seg unna vannet i håp om at motivasjonen skal bygge seg opp mot et utsatt OL. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Har full forståelse

Strandli forteller at han har en grei arbeidsgiver i Finansavisen. Som økonomijournalist kan han drive med yrket sitt uansett hvor han er i verden. Derfor er det ikke noe enten eller.

– Betyr det noe at Kristoffer Brun blir uten makker dersom du gir deg?

– Ja, og jeg liker ikke at mitt valg påvirker partneren jeg har hatt i alle år på landslaget. Jeg hadde faktisk ikke holdt på så lenge dersom Kristoffer og jeg ikke hadde hatt dette felles prosjektet.

Samtidig vet begge to at et eventuelt valg om å fortsette i lagbåten, kun er avhengig av Strandli.

– Kristoffer påvirker ikke min beslutning i den ene eller andre veien. Hvis jeg ikke er motivert, blir det ikke bra for noen av oss.

– Så hvordan skal du få økt lyst?

– Ved å ta litt avstand fra roingen og det organiserte rundt. Jeg har ikke vært på Årungen i det hele tatt. Det er lenge til OL uansett. Og det vil kunne komme godt med å ta en slags pause og koble vekk fra den spesifikke rotreningen nå. Det kan faktisk gi et kjempefortrinn.

Are Strandli holder seg i form selv om han ikke er på vannet. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Har funnet sin levevei

Strandli jobber mye om dagen, men har ikke droppet treningen. Han løper, trener styrke og har romaskin i stuen, som han benytter flere ganger i uken.

– Det gjør det lettere å være borte fra de andre når jeg har noe annet som jeg synes er gøy. For meg er det ikke riktig å være på Årungen akkurat nå. Vi har alle forskjellige behov.

Han har erfaring med ett års pause fra tidligere. Nettopp derfor føler han seg trygg på at det å ta en lang friperiode denne gangen, er viktig mentalt.

– Det å gjøre andre ting enn roing er bra. Folk er forskjellige. Jeg er bare en person som har behov for litt annen input etter mange år.