Trønder kåret til årets sykkeltalent: – Det er helt utrolig

Det ble klart sent lørdag kveld. Prisen ble overrakt i forbindelse med Arctic Race of Norway.

– Det var helt utrolig å vinne prisen, og jeg ble helt skjelven og visste ikke hva jeg skulle si da jeg vant. Det var mange gode ryttere som var nominert, og derfor var det ekstra stas at jeg gikk av med seieren, sier Ysland i en pressemelding.

Med prisen sørget Ysland for at hennes lokale klubb Gauldal SK får 50.000 kroner i klubbkassen. 17-åringen er fra Korsvegen i Melhus i Trøndelag.

Prisen deles ut av Norges Cykleforbund, TV 2 og Equinor. Avstemningen skjedde på TV 2s nettsted.

– Det er gøy at så mange stemte på meg, men det er utrolig viktig for meg å si at jeg aldri hadde blitt en så god syklist uten massiv støtte fra familien min. Moren og faren min bruker masse tid og bidrar økonomisk for at jeg skal bli bedre på sykkelsetet. De jobber hver dag for at jeg skal kunne prestere, og det er jeg evig takknemlig for, forteller prisvinneren.

De øvrige nominerte var Johannes Staune-Mittet (Lillehammer CK), Tuva Byberg (Stavanger SK), Fredrik Gjesteland Finnesand (Sandnes SK), Vegard Stokke (Glåmdal SK) og Tord Gudmestad (Stavanger SK).

I fjor gikk prisen til Stavanger SK-syklist Pernille Feldmann.