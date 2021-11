HAMAR (VG) Under Kjetil Rekdals (52) pisk og veiledning har spillere andre ikke ville satse på, tatt steget opp til Eliteserien. Men de kommer ikke på landslaget med det første, spøker Ståle Solbakken (52).

– Jeg er Hamar-gutt. At jeg nå tar med klubben i mitt hjerte opp, det er ingenting som er større. Det er noe jeg har drømt om, stråler Kristian Eriksen (26) overfor VG.

Han er en av mange Askeladden-historier i et HamKam-lag ribbet for glitter og glamour. Der er det hardt arbeid og dedikasjon som har vært nøkkelen bak opprykket.

– De er enestående. De viser en fantastisk lojalitet, og vilje og evne til å utvikle seg, til å pine seg selv til å ta nye steg. De flytter grenser, passer på hverandre og har en utrolig lagmoral, roser Kjetil Rekdal.

På litt over ett år har han forvandlet et lag «for dårlig for OBOS-ligaen» til divisjonens beste kollektiv. Mandag sikret de – om ikke 100 prosent sikkert – opprykket til Eliteserien.

Eriksen er et perfekt eksempel på at det er mulig å lykkes med riktig veiledning.

Han rykket ned med Elverum til 3. divisjon da coronapandemien traff Norge og verden. Midtbanespilleren ville ikke gi opp fotballdrømmen og trente knallhardt på egen hånd. Plutselig ringte telefonen fra distriktets storklubb.

– Jeg har jobbet knallhardt på feltet med Kjetil og Geir (Frigård, assistenttrener). Nå er jeg plutselig toneangivende på et lag som rykker opp. Det er ikke noe jeg er mer stolt av, forteller 26-åringen, som har elleve mål og ni assist i OBOS-ligaen.

I dagens HamKam-tropp er det bare Aleksander Melgalvis, Steinar Strømsnes og Rasmus Lindkvist som tidligere har spilt på øverste nivå i Norge. Kontrasten til deres nærmeste utfordrer, AaFK, er enorm. Der har 16 spillere erfaring fra Eliteserien.

– Det viktigste er å ha et lag, det hjelper ikke å ha navn, sier daglig leder i HamKam, Bent Svele.

Han mener bragden kan tilskrives klubben som helhet, men beskriver Rekdal som arkitekten bak.

– Han utstråler autoritet. Det er ingen tvil om at han er tydelig, men han har fått et fotballag som løper til de dør for ham. Og som er dønn lojale mot systemet og det han ønsker, forteller Svele.

FEST: HamKam-spillerne tok fullstendig av etter seieren mot Raufoss. Foto Geir Olsen

Klubbens toppscorer med 14 mål, Jonas Enkerud (31) kom, akkurat som Eriksen, fra lavere divisjoner og Elverum.

– Noen ganger må du gå en litt lenger vei for å komme til toppen. Vi er mange på laget som har tatt den veien turen. Det er knallhard jobbing, så får du betalt for strevet til slutt, forteller han.

Landslagssjef Ståle Solbakken er HamKam-fan og har tidligere trent klubben. 53-åringen har også investert i klubben og var naturligvis strålende fornøyd med opprykket.

Tirsdag tar han ut landslagstroppen til kampene mot Nederland og Latvia.

– Dommen er at på grunn av festingen på Hamar de neste par ukene, kommer ikke Eriksen, Enkerud og (Aleksander) Melgalvis med i troppen denne gangen, skriver Solbakken humoristisk i en SMS til VG.