Med 177 kamper over to perioder i Sandviken, er Ingrid Spord en av spillerne med flest kamper i klubben. På søndag møter hun trolig sine gamle lagvenninner igjen.

– Det kommer til å bli litt rart, men også veldig gøy, så jeg gleder meg faktisk veldig til å spille mot flere av mine gamle lagvenninner igjen, sier Spord.

Spord forlot Sandviken i 2016 med en ambisjon om å vinne titler og forbedre seg som spiller i Lillestrøm. Hun returnerte i 2018 etter et mislykket opphold i italienske Fiorentina og ble en sentral brikke i en prosess som endte opp med at Sandviken vant ligaen suverent forrige sesong.

– Det var et mål for meg å vinne serien med Sandviken da jeg kom tilbake, og det var noe vi jobbet for i flere år. Å endelig nå det målet var veldig stort for meg.

Nå er hun tilbake på Østlandet for å bidra med rutine og erfaring til et ungt Lillestrøm-lag. Det er også utenomsportslige grunner til at hun valgte å flytte på seg.

– Nå er det jo sånn at jeg må forberede meg til et liv etter fotballen, så en del av grunnen til at jeg dro til Lillestrøm var for å jobbe med salget for Mer Enn.

Mer Enn er merkevaren til Grønn Mat AS, som Spord er en del av. De har som mål å produsere sunn og bærekraftig mat ved å fylle matproduktene med mest mulig grønnsaker eller frukt som ellers ville blitt matsvinn, for å redusere matsvinnet i produksjonsleddet.

Fotballen er fortsatt hovedfokus for Spord, i hvert fall mot en motstander av Branns kvalitet.

– Vi er et ganske ungt lag som skal spille mot et lag som er av Champions League-kaliber, men vi håper å bite godt fra oss.

Ingrid Spord feirer det som skulle bli hennes siste scoring for Sandviken i november mot Klepp. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

– Måler oss mot oss selv

Ingrid Spords retur til Sandviken i 2018 ble sett på som et tydelig tegn på en satsing fra klubbens side. Brann-trener Alexander Straus mener at hvor klubben er i dag sammenliknet med hvor de var sist gang Spord forlot dem, viser hvor langt de er kommet.

– Det var en prosess som ble startet rundt 2018 som Ingrid var med på, og hun var sterkt delaktig i at vi vant serien i fjor. Avslutningen vi hadde forrige sesong var et bra klimaks for det hun kom hit for å oppnå, sier Straus.

Brann har hatt en kjempestart på sesongen, med full poengpott og elleve scorede mål etter to kamper. Nå venter derimot tøffere motstand, men Straus mener ikke man bør gjøre mer ut av kampen av den grunn.

– Det blir tøft, men vi har en god sjanse til å vinne. Jeg tror ikke de gleder seg til å møte oss heller, sier han.

– For oss er det viktig å se om vi kan bygge videre på prestasjonene vi har hatt nå i starten av sesongen, og vi måler oss mot oss selv i prestasjon uansett hvem vi spiller mot.

Ingrid Spord og Alexander Straus klarte til slutt å oppnå målet om å gjøre Sandviken til seriemestere. Foto: Hedvig Idås

Gjensyn med gamleklubben for Lie

Branns landslagsaktuelle midtbanespiller Nora Eide Lie møter klubben hun kom fra i vinter for første gang siden overgangen til Bergen.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til Lillestrøm og møte folkene der igjen, sier hun.

Lie har flere gode minner fra tiden sin på Østlandet, med seriegull i 2020 som det store høydepunktet. Hun og laget er fokuserte på å gjøre en god prestasjon på en tøff bortearena.

– Det kommer til å bli en spennende kamp. Lillestrøm kommer til å gjøre alt de kan for å ta tre poeng.

Lie fikk en pangstart på Brann-karrieren sin, med to mål og to målgivende pasninger i sesongåpningen mot Røa. Hun tror ikke hun kommer til å vise altfor mye glede hvis hun fortsetter sin egen gode form mot gamleklubben.

– Hvis jeg scorer mot Lillestrøm tror jeg ikke jeg kan ta den største feiringen, sier hun.