Agenten: – Betyr ganske mange millioner

– Jeg får ikke lov til å si summer. Men det blir ekstremt mye bedre. Det betyr ganske mange millioner, sier Daniel Wessfeldt.

– Han har gode avtaler allerede. Men nå kan han velge hvilke samarbeidsavtaler han vil ha. Den døren har stått på gløtt. Nå åpnes den for multinasjonale selskaper. Avtalen med skoleverandøren ganges opp, startpengene ganges opp. Alt ligger foran ham, tilføyer svensken fra sitt hjem i Falsterbo i Skåne.

Det sier sitt, på bakgrunn av at Wessfeldt allerede etter Jakob Ingebrigtsens EM-gull på 1500 og 5000 meter i Berlin for tre år siden uttalte til VG at «sponsorene er helt lyriske».

Daniel Wessfeldt og hans managementfirma JRS Sports Management, som han driver sammen med Stina Funke og har adresse Malmö, har tatt hånd om Team Ingebrigtsens kommersielle avtaler i mange år, og for Jakob Ingebrigtsen siden han som 12- til 14-åring dukket opp i kjølvannet av storebrødrene Filip (28) og Henrik (30).

Daniel Wessfeldt har flere titalls friidrettsutøvere i sin stall – blant andre Sveriges OL-gullvinner i stav, Armand Duplantis – samt svømmestjernen Sarah Sjöström.

Wessfeldt er imidlertid ikke i tvil om at Jakob Ingebrigtsen akkurat i dag er hans største navn, og at fremtidsutsiktene mildt sagt er lyse etter det han presterte i Tokyo lørdag.

– Herre gud, jeg finner ikke ord. Det er et at de mektigste løpene jeg har sett av den lille gutten som er 20 år. Jeg forsto det da han satte europarekord på 5000 meter i Firenze. Da kom alle de som har greie på det bort til meg og sa «denne karen blir vanskelig å slå», forteller Daniel Wessfeldt.

Nå gir han klart uttrykk for at Jakob Ingebrigtsen vil bli lei å bryne seg på når det gjelder den kommersielle løpebanen. Wessfeldt sammenligner ham i så måte med verdensrekordholderne Karsten Warholm – som han ikke er agent for – og «Mondo» Duplantis. De to har Puma som sko- og utstyrssponsor, mens Jakob Ingebrigtsen har Nike i ryggen.

– De utstråler noe fantastisk alle tre. De kan føre seg, prater godt for seg og er gode i engelsk, sier Daniel Wessfeldt.

Om Jakob Ingebrigtsen tilføyer han, entusiastisk og med «slagside», at han kommer til å «sky rocket» – fyke rett til himmels.

Jakob Ingebrigtsen rettet en takk til familien og samboeren Elisabeth Asserson hjemme i Sandnes etter gulløpet:

– Avtalene «vokser» med fremgangene. Gjør han det bra, blir de enda bedre, forklarer Ingebrigtsens agent.

Etter Karsten Warholms fantastiske verdensrekord og OL-gull på 400 meter hekk natt til tirsdag skrev VG at han trolig «casher inn 15 millioner i 2021».

Jakob Ingebrigtsens avtale med utstyrsgiganten strekker seg over mange år, til neste OL i Paris om tre år. Wessfeldt hevder at Nike har gått fra å betale «alle» godt, til å prioritere løperstjernene med hensyn til lønns- og bonusutbetalinger. Fordi det er salg av løpersko som gir inntekter.

Daniel Wessfeldt (64), som har vært i «gamet» i en generasjon, sier at Jakob Ingebrigtsen kommer til bli invitert til enda flere stevner, og at han vil bli tvunget «til å velge». Ifølge Wessfeldt er Jakob Ingebrigtsens neste løp en engelsk mile i Eugene 21. august og 3000 meter 26. august i Lausanne, der Karsten Warholm skal løpe 400 meter flatt.

Wessfeldt røper også at han er par timer før OL-finalen ble ringt opp av Gjert Ingebrigtsen, som meddelte ham at Jakob «bare så du vet det» ville gå for gull.

– Jeg har sett hele utviklingen i den veldig spesielle familien. Det skjer saker hele tiden, sier svensken lattermildt.