– Jeg har opplevd Therese helt fantastisk. Hun har nok vokst på årene hun var ute. Hun er nok mye mer moden og reflektert. Både treningsmessig, men ikke minst med tanke på lagbygging. Hun har vært helt ekstremt viktig, sier Iversen til VG i Italia på høydesamling før OL-sesongen.

Johaug har vunnet nær sagt alt siden comebacket i 2018 etter dopingsaken. Våren i forkant av Johaugs retur hadde Marit Bjørgen, skijentenes ledestjerne, lagt opp.

Samtidig kom Iversen inn som ny trener. Han peker på at det var et spørsmål om hvem som skulle gå foran og ta ansvar etter at Bjørgen ga seg.

– Med rollen og resultatene Therese har, er det fort gjort at man vil gjøre sitt eget. Men Therese har vært så lojal og bidrar så mye inn mot laget at det er imponerende, sier Iversen.

– Har hun tatt over det ansvaret etter Bjørgen?

– Det har hun absolutt. Jeg husker det var mange spørsmål om det der da Marit ga seg, men Therese har bidratt minst like bra som Marit gjorde. Kanskje på en litt annen måte, men i sum er jeg helt sikker på at Therese kan matche Marits bidrag inn mot laget.

– På hvilken måte da?

– Hun viser hvor lista ligger i motbakkene. Men det er den roen og tryggheten hun gir, og hvor god hun er til å snakke med de yngste. Før VM-stafetten i Oberstdorf roet hun alle ned. Hun er så tydelig på at man må gi og ta på et lag, sier Iversen.

– Det er ikke alltid Therese er enig i alt vi gjør på samling, men det er alltid «all in» og hun støtter oppom. Det bidrar til et sterkt lag. Therese har vært helt enestående.

Trønderen er skråsikker på at Johaug går inn i OL-sesongen perfekt forberedt.

– Therese har vært bunnsolid og sterk i hele år. Knapt en dårlig treningsøkt. Det har gått veldig på skinner.

– Er det mulig å ha en bedre oppkjøring enn Johaug har hatt?

– Nei, sier Iversen kontant.

Johaug er selv «veldig fornøyd med livets tilstand».

– Jeg tar med meg mye trygghet fra de siste sesongene, og vet at opplegget har gitt resultater. Men det er klart at man alltid går litt usikkerhet i møte, med tanke på vær og føre i Beijing. Man må bare ha fokus på det man får gjort noe med, sier Johaug til VG.

Også Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass rapporterer om en solid oppkjøring.

– Det er innerst få dager det har vært rapportering om middels dag. Det går stort sett fra «bra» til «veldig bra» på øktene hele tiden. Det er veldig betryggende så langt, sier Mikkelsplass.

Johaug har gjort svært få endringer på treningen de siste årene, men Mikkelsplass peker på en liten justering.

– Hun er flinkere nå til å ta noen lette dager innimellom for å være klar til neste harde bolk. Det er for å sikre kvalitet på treningen. Vi er veldig trygg på det hun har gjort så langt har vært bortimot perfekt, sier Mikkelsplass.