Branns første styremøte etter nedrykket ble ekstremt dramatisk.

Ingvar Dalhaug (til v.), her sammen med klubblegenede Helge Karlsen, sier Grevstad-avgangen er trist. Foto: Mads Bøyum

Brendesæters inhabilitet

Allerede da styret og daglig leder Vibeke Johannesen møttes på Clarion Hotel Bergen Airport skal tonen ha blitt satt, får BT opplyst fra flere kilder.

Flere skal ha uttrykt forbauselse over at styremedlem Geirmund Brendesæter i det hele tatt stilte på styremøtet.

Med den begrunnelse at Brendesæter er inhabil.

Årsaken er denne.

Heng med: Brendesæter er trener for Bremnes IL. Laget hans rykket opp til 3. divisjon i år, og neste år skal de spille i samme 3. divisjonsavdeling som Brann 2.

Dermed sto Brendesæter i fare for å bli rammet av paragrafer i «Lovnorm for idrettslag». Der heter det at et medlem ikke kan ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Og at det samme gjelder for andre tillitsverv.

På Branns styremøte skal styremedlem Per Arne Flatberg ha presentert for styret hvordan han mente at Brendesæter er blitt inhabil og ikke lenger kunne sitte i styret.

– Det som skjedde var at «Geddi» måtte gå fra styremøtet etter bare kort tid. Deler av styret mente han var inhabil på grunn av Bremnes-saken, sier Dalhaug.

Han har medlem av medlemsutvalget i Brann, i styret i Gamle Brann og sentral i Tirsdagsgjengen.

Men i denne saken uttaler han seg som privatperson.

BT får bekreftet det samme fra flere andre kilder.

Taushet fra styret

BT har ikke lyktes med å intervjue styremedlemmene. Verken Skard, Hoaas, Flatberg eller Brochmann har ønsket å la seg intervjuet. Giske-Nessling har ikke besvart BTs henvendelser.

Brann-styret i nedrykksåret 2021. Grevstad fremst i midten. Skard til venstre foran. Foto: Tor Høvik / Bergens Tidende

– Valgte å trekke meg

Brendesæter sier dette om saken:

– Det ble reist spørsmål om min habilitet. Da valgte jeg å trekke meg, sier den gamle Brann-backen.

Deretter var det klart for en avstemming om Birger Grevstads rolle som styreleder. Grevstad var på et tidspunkt utenfor møtet, og da skal mistilliten mot ham ha blitt klar, får BT opplyst.

Grevstad skal ha fått støtte fra Espen Brochmann og Madeleine Giske-Nesslin. Men Flatberg, Hoaas og den nye styrelederen Siv Skard uttrykte at de ikke lenger hadde tillit til Grevstad.

Grevstad har heller ikke besvart BTs forespørsler om intervju etter at han gikk av.

Heller ikke daglig leder Vibeke Johannesen har besvart BTs henvendelser etter styremøtet.

– Svært trist

At Grevstad og Brendesæter måtte gå av på denne måten opprører Dalhaug.

– Jeg synes det er svært trist det som har skjedd. Vi har hatt nok tull opp gjennom årene og dette er helt feil måte å gå frem på, sier Dalhaug.

BT vet fra en rekke kilder at styret har vært splittet i synet på daglig leder Vibeke Johannesens fremtid i jobben. Etter det BT kjenner til, er dette et bakteppe for det som skjedde på styremøtet torsdag.

Fraksjonen som stemte ut Grevstad og påpekte Brendesæters inhabilitet skal være på den Johannesen-vennlige siden av styret.