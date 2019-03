Sølvvinneren overrasket seg selv: – Har jeg mistet følelsene?

ÖSTERSUND: Da Ingrid Landmark Tandrevold tok sin første pallplass gråt hun på TV og lovet seg selv at hun i fremtiden ikke skulle bli noen «sippeguri». Da hun debuterte i et skiskytter-VM med sølv var hun bare glad. Ingen tårer, bare pur glede. Ikke en gang møtet med mamma Bente Landmark etter målgang fikk frem tårer.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Jeg har tørre øyne, og jeg vet ikke helt hva det er med meg i dag. Har jeg mistet alle følelsene utenpå? Det har kanskje ikke sunket inn, sa hun etter at hun hadde vært på internasjonal pressekonferanse. Fortsatt var det like tåretørt hos sølvjenta.

Lykkeskoene

På hendene hadde 22-åringen votter strikket av Tiril Eckhoff. Solide ullvotter med norsk flagg. På beina hadde såkalte moon boots. Sånne støvler som ser ut som skoene til månelanderne og var veldig populære på 70-tallet. Nå er de på moten igjen.

– Kjøpte dem før jul. De er lykkeskoene mine, sier hun fra podiet på den internasjonale pressekonferansen og gliser bredt.

Ingrid Landmark Tandrevold er av den typen som ikke klarer helt å skjule følelsene. Ofte deler hun offentlig. Som da hun før jul mente at det knapt var noen vits å holde på med skiskyting. Hun vurderte å legge opp. Da er det spesielt å være sølvvinner bare tre måneder senere.

– Jeg trodde ikke dette var mulig da jeg sa det. Men samtidig er dette skiskyting i et nøtteskall. Det går opp og ned. Plutselig gjør man det bra en helg, for å gå katastrofalt dårlig neste helg. Det er skikkelig gøy når det går godt og skikkelig dritt når det går dårlig, sa hun før hun forsvant til medaljeseremoni i en kald marskveld ved Storsjøens bredder i Östersund.

Hvorfor skiskyting?

Skiskytingens spesielle natur har hun reflektert over mer enn en gang. Tiril Eckhoff som ikke bare er lagvenninne og bestevenninne er også klubbvenninne. De er begge vokst opp i Fossum IF i Bærum.

Begge kan være høyt oppe når det går bra, og begge kan være veldig langt nede når det går godt. De har ofte snakket om hvordan det er å drive med en jo-jo-sport som skiskyting.

– Vi har spurt oss selv om hvorfor i alle verden vi valgte skiskyting. Vi kunne valgt en stabil idrett som langrenn. Skiskyting er vel noe av det mest ustabile du kan tenke deg.

– Hva ble konklusjonen på den samtalen?

– Ja, det er i høyeste grad verdt det. Gleden når du får det til, veier opp for alle de tunge dagene, sa hun.

I kjelleren og enda litt lenger

På mange måter var det en tung dag for Ingrid Landmark Tandrevold. Innskytingen gikk skikkelig dårlig. I løpet skjøt hun fullt hus, men i løypa var det tungt.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg mistet hodet og gikk med hjertet på sisterunden.

Hun hadde fått gode sekunderinger og visste at det handlet om medalje. Fjerdeplass ville hun ikke høre snakk om.

– Det kjentes nesten ut som om hjertet sluttet å pumpe på slutten der. Jeg har aldri vært mer sliten i hele mitt liv. Det var så vidt jeg kom meg til mål.

Hun gikk dypt og enda litt lenger, skal vi tro på hennes egne ord.

– Jeg gravde meg ned i kjelleren og videre inn mot jordens kjerne. Det måtte graves dypt i dag. Det var verdt det.

Dårlig vær ingen hindring

At det var føre og vær som passet henne skjønte hun tidlig. Hun liker det når det rusker i flaggene og snøfillene danser rundt vimplene på skytebanen.

– Jeg liker å tro at jeg er god når det er vanskelige forhold. Jeg vet ikke om statistikken sier det samme, men jeg føler det som en fordel.

Hun som gikk ut på et relativt sent startnummer skjønte også at nettopp typisk Östersund-vær kunne være hennes store sjanse.

– Jeg hørte før start at det var mange som surret på skytebanen. Da sa jeg til meg selv: «Dette er din sjanse».

Tirils tårer

Dersom sølvjenta fortsatt er like fri for gledestårer da kvelden kom og det ble servert fredagstaco på vandrerhjemmet hvor de norske skiskytterne bor, så er det noen som vil knekke litt sammen.

– Jeg kommer til å gråte en skvett for Ingrids fantastiske prestasjon, sa Tiril Eckhoff. Litt skuffet over egen prestasjon, men mest glad på klubbevenninnens vegne.

Søndag er det jaktstart. Tandrevold går ut som nummer to etter gullvinner Anastasia Kuzmina og frykter ingenting.

– Det er deilig å tenke på at det er alle unntatt én som jakter meg. Det er jeg som har forspranget.