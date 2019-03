Klæbo etter ny sprint-oppvisning: – Har ikke vært høy i hatten de siste dagene

DRAMMEN: Trønderen klinte til fra start i finalen i Drammen. Med sine velkjente «Klæbo-klyv» gikk han rett fra konkurrentene opp bakken ved Bragernes kirke.

Han vant som bestilt og tok over sammenlagtledelsen i verdenscupen. Fem renn før sesongslutt ligger 22-åringen nå 31 poeng foran russeren Aleksandr Bolsjunov.

Etterpå fortalte Klæbo om hvor sliten han var etter den krevende femmila i snødrevet i Kollen lørdag.

– Jeg var ikke så veldig høy i hatten de siste dagene. Det har vært tungt å stå opp fra sengen, fortalte Klæbo, som ble nummer 38 på femmila lørdag – over seks minutter bak vinner Bolsjunov.

Fakta: Verdenscupavslutningen Falun: Sprint fristil (16. mars) 15 km fristil (17. mars) Québec: Sprint fristil (22 mars) 15 km klassisk fellesstart (23. mars) 15 km jaktstart fristil (24. mars)

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

«Vondt å sette seg på do»

– Jeg var støl og sliten. Alle vet hvordan kroppen er etter å ha trent hard styrketrening. Da er man støl. Da kan det være vondt å sette seg på do. Det var verst på dag to, men føltes ganske greit på dag tre, sa Klæbo.

Til tross for en tung oppladning vant trønderen akkurat som han ville i Drammen.

– Det var en ny maktdemonstrasjon av Johannes. Han trengte ikke å kjøre for fullt. Det var enormt sterkt, sa sprinttrener Arild Monsen.

– Det var vel forventet at han skulle slå til så tidlig. Jeg er så imponert av den nye kongen av Drammen, fastslo toer Eirik Brandsdal, som tidlig skjønte at han måtte gå for annenplassen.

550 poeng kjempe om

Klæbo sikret 100 poeng med seieren i Drammen. De kan bli svært verdifulle i jakten på sammenlagtseieren i verdenscupen.

Nå har han 31 poeng ned til Bolsjunov på annenplass.

Fem renn gjenstår, blant annet en Mini-Tour i Québec, og totalt skal det deles ut 550 verdenscuppoeng.

To av rennene er sprinter i fristil. Klæbo vet at han må gjøre det bra i de to rennene i jakten på sin andre sammenlagtseier i verdenscupen.

Bolsjunov ble slått ut i kvartfinalen i den klassiske sprinten i Drammen.

– Jeg smilte bra, ja, konstaterte Klæbo da russeren var utslått.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

To renn i Falun til helgen

Mens Bolsjunov hentet ut alt av krefter for å sikre femmilsseier i Kollen, tok Klæbo det rolig på den siste runden.

Det kan ha vært utslagsgivende i Drammen.

– Nå handler det om å lade batteriene så mye jeg kan, sier Klæbo før fristilspint og 15 kilometer fristil enkeltstart i Falun kommende helg.

VM-helten fra Seefeld manøvrerer seg gjennom intervjusonen ved Bragernes kirke i den gule ledertrøyen, som han måtte gi fra seg i Kollen lørdag.

Han snakker om den fine stemningen rundt løypa, hvor kompakt bysprinten er, hvor nær han kommer tilskuerne.

Og hvor fint det er å dra fra Drammen med den gule ledertrøyen.

– Jeg har ikke lyst å gi fra meg denne nå. Men det blir brutalt igjen i Falun til helgen. Bolsjunov er fortsatt sterk, han er i god form, det beviste han ved å gå en god prolog her i dag. Det blir tøft å beholde trøyen.

– Hva kommer til å avgjøre duellen mellom deg og Bolsjunov?

– Det blir viktig å gå for de to sprintene. Det skal kjempes om 150 poeng i de to rennene. Og så er det noen distanserenn som blir viktige. Det handler om å ha dagen de neste to ukene.

– Hvor mye tenker du på Bolsjunov?

– Jeg tenker ikke så mye på ham. Det er ikke sånn at jeg ligger og drømmer om han om natten. Jeg prøver å ikke tenke så mye på duellen.

Etter seieren i Drammen skal mye gå galt for at Johannes Høsflot Klæbo ikke vinner sprintcupen. Han leder med 145 ned til italieneren Federico Pellegrino, og det er kun 150 poeng igjen å kjempe om.