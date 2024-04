Kampen var 50 minutter gammel da Sørloth mottok ballen like utenfor sekstenmeteren og smelte inn 1–1 med en markkryper.

Scoringen var ikke nok til poeng, for i sluttminuttene satte innbytter Saul Niguez inn 2–1 for Atletico Madrid. Axel Witsel scoret det første målet for hovedstadsklubben.

1–1-målet var Sørloths 14. i serien denne sesongen. Det betyr at han har passert Barcelona-stjernen Robert Lewandowski (13 mål) og bare er to mål bak toppscorerne Jude Bellingham (Real Madrid), Artem Dovbyk (Girona) og Ante Budimir (Osasuna). Trioen står med 16 mål hver.

Alle Sørloths mål er kommet i åpent spill. Bare Bellingham (15 spillemål) står med flere i La Liga.

Atletico Madrids seier tar dem opp på fjerdeplass på tabellen, to poeng foran Athletic Bilbao på femteplass. Villarreal ligger på tiendeplass. Åtte serierunder gjenstår.