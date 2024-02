Oppgjøret i den svenske toppdivisjonen ble stanset på stillingen 1–0 til Växjö mot slutten av første periode.

Hartmann virket å skade seg ved leggen etter en duell, ifølge Aftonbladet. Han fikk hjelp på isen noen minutter før han ble tatt hånd om på båre. Det er foreløpig ikke kjent hvor alvorlig skadet han er.

– Ubehagelige scener, sier eksperten Joel Lundqvist på svensk TV4.

I høst døde den amerikanske ishockeyspilleren Adam Johnson under en kamp for Nottingham Panthers i England. Han hadde tidligere spilt for Malmö. Norges Ishockeyforbund besluttet å innføre påbud for halsbeskyttelsen etter dødsfallet