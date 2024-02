22-åringen testet, rekognoserte, gikk både rolig og trøkket litt til på en av de siste treningsøktene før det planlagte comebacket denne helgen.

10 kilometer fristil og 20 kilometer klassisk står på programmet lørdag og søndag under de VG+ Sport-sendte norgescuprennene fra Nes.

Fredag kveld meldte Fossesholm forfall til lørdagens renn på grunn av sykdom. Hun håper å være klar på søndag.

– Altså jeg har jo ikke glemt alt. Men jeg må bare prøve å ikke ha fullstendig overtenning. Men jeg kan ikke love noe når jeg får i meg en gel med koffein i, sa Fossesholm til VG før sykdomsforfallet.

KLAR FOR RENN IGJEN: Helene Marie Fossesholm, her i anlegget til Nes ski, der hun lørdag og søndag skal gå konkurranser igjen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I perioden før det norske landslaget startet sesongen i november har Fossesholm forsøkt å finne skigleden igjen.

Hun kunne være fornøyd med en halvtimes løping. Kanskje null trening gjennom en dag.

– Jeg orket ikke så mye. Jeg hadde ikke lyst til så mye. Jeg prøvde å være litt sosial, finne på andre ting. For å liksom … ja, glemme det litt.

Men sakte, men sikkert har hun jobbet seg opp på et godt treningsnivå. Fortsatt er det likevel viktigst å ha det gøy samtidig.

– Jeg har jo alltid vært god til å brenne lyset i begge ender. Så jeg prøver å ikke gjøre det nå.

Fossesholm hevder hun ikke har noe resultatmål for det tiltenkte comebacket.

– Jeg skal ha det gøy. Mer får jeg ikke gjort. Men jeg er ikke her for å surre i skauen. Jeg er her for å gå så fort som mulig på ski. Det er målet mitt.

Et par sentrale spørsmål handler også om fremtiden. Det er bare snaue to måneder igjen av verdenscupsesongen.

Det er litt mer tid frem til landslagsledelsen tar ut kommende sesongs landslag. Et viktig sted å være inn i det som blir en VM-sesong.

Da VG spør hvordan hun ser på muligheten og hva hun tenker om å gå både verdenscup og karre seg inn på et landslag etter flere svake sesonger, svarer hun slik:

– Ingenting foreløpig, faktisk. Det eneste jeg må gjøre er å gå skirenn og prøve å gå fort – og – ikke minst: Jeg må ha det bra. Så må jeg ta denne helgen her først og eventuelt andre ting senere.

– Det er viktige ting du nevner her. Men det hjelper liksom ikke å bli stresset over det nå. Jeg kan like gjerne sette meg ned og studere på fulltid hvis jeg ikke har det bra. Så får jeg summere opp til slutt og se. Å prøve å gå bra, det er det jeg får gjort.

Hun er en av to utøvere på landslaget som så langt ikke har gått skirenn denne sesongen. Ingvild Flugstad Østberg er den andre, ettersom hun ikke har en godkjent helseattest.

Mens de to har «sittet på sidelinjen», for å bruke et slitt fotballuttrykk, har resten av laget slitt stort med sykdom.

Landslagsprofilene har jevnt over slitt med å stille til start i størsteparten av rennene. Resultatene er svake sammenlignet med fjoråret. Kritikken har kommet jevnt og trutt.

At det nå stilles spørsmål ved ting som er gjort i damelandslaget er noe Fossesholm «absolutt forstår».

– Hadde det bare vært meg på en måte, eller bare et par stykker, da hadde det ikke blitt så synlig, sier 22-åringen.

– Men jeg mener at vi er uheldige med at det er mange som får noe å stri med samtidig. Jeg må bare få meg selv «opp og nikke». Det gjelder de andre også. Så snakker vi så klart sammen, støtter hverandre.

– Uheldige…?

– Ja, jeg tror vi rett og slett har vært uheldige. Jeg skal ikke stå her og kritisere, i hvert fall, men jeg skjønner at folk stiller spørsmål. Men vi er mennesker og ikke maskiner, sier Fossesholm.