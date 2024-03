Det skriver nettstedet Goal, som har rangert Brann-spiller Signe Gaupset (18) som det femte største talentet på kvinnesiden.

På herresiden finner vi Antonio Nusa som nummer 11 og Rosenborgs Sverre Nypan på 47. plass.

Onsdag skal Gaupset og Brann opp mot Barcelona i kvartfinalen i Champions League. Hun var den eneste som ble nevnt ved navn da Barcelona hadde sin pressekonferanse kvelden før.

– På videoene har vi sett at Gaupset har vært en av deres viktigste og beste spillere offensivt, noe som gjør at folk er informert om de kvalitetene Brann sitter på, sier Barcelonas norske stjerne Caroline Graham Hansen. Hun understreker at Brann i første rekke er et sterkt lag, men hun var mektig imponert av Gaupset da hun så Brann-spilleren på nært hold i forbindelse med landslagets dobbeltmøte med Kroatia i februar.

– Jeg synes hun har vært Branns beste i de Champions League-kampene jeg har sett. Det er veldig imponerende hvordan hun har tatt nivået. Én ting er den taktiske delen av spillet, men også fysisk, uttalte Graham Hansen til TV 2 for en måned siden.

Goal skriver dette om Brann-juvelen: «Det er mye oppmerksomhet i Norge rundt Signe Gaupset. Den oppmerksomheten strekker seg utover hjemlandet hennes nå. Gaupsets evner i ballbesittelse, kraftfulle skudd og spennende kreativitet har fanget øyet i Champions League denne sesongen.»

Topp ti på Goals liste Vis mer ↓ Her er de ti beste på Goals liste over de største kvinnelige talentene under 20 år: 1. Linda Caicedo (19), Colombia (Real Madrid) 2. Vicky Lopez (17), Spania (Barcelona) 3. Aline Gomes (18), Brasil (Ferroviaria) 4. Mara Alber (18), Tyskland (Hoffenheim) 5. Signe Gaupset (18), Norge (Brann) 6. Wieke Kaptein (18), Nederland (Chelsea – på lån i Twente) 7. Olivia Moultrie (18), USA (Portland) 8. Momoko Tanikawa (18), Japan (Bayern - på lån i Rosengård) 9. Dudinha (18), Brasil (Sao Paulo) 10. Sara Ortega (19), Spania (Athletic Club)

Særlig etter at Gaupset sikret Branns poengdeling mot Lyon på hjemmebane, ble det mye blest.

Lyons hovedtrener Sonia Bompastor satte ordentlig fyr på ryktene da hun sa at det ikke var umulig at Gaupset kunne bli Lyon-spiller i fremtiden.

«Formen hennes på den største scenen vil uten tvil vekke oppmerksomhet fra klubber i utlandet, og det føles bare som et spørsmål om tid før Gaupset går videre for å utvikle sitt fantastiske talent ytterligere», skriver Goal videre.

Allerede i 2022 bemerket Gaupset seg, i cupfinalen:

I februar ble Gaupset tatt ut på A-landslaget og fikk debuten mot Kroatia i Stavanger.

– Det er stort, det er noe jeg har drømt om lenge, sa Gaupset til VG etter debuten.

På spørsmål om hva hun tenker om veien videre, etter å ha tiltrukket seg oppmerksomheten på den største scenen, sa hun dette:

– Jeg tenker å bare fokusere på fotballen, og har det veldig gøy med det. Jeg tenker ikke så mye på hva som kan skje og mulighetene som er der. Det får jeg ta dag for dag.

– Jeg vil ha det gøy med fotballen først og fremst. Og jeg trives veldig godt i Brann og det vi holder på med der. Jeg har veldig lyst å bli der en stund, sier hun.

Goal hyller henne også for den mentaliteten.

«Den modenheten bidrar bare til troen på at hun vil oppfylle potensialet sitt og bli Norges neste superstjerne», står det.

– Hva drømmer du om?

– Jeg har alltid sagt å spille på landslaget. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse nå. Og å spille de store kampene i Champions League, være i en toppklubb og vinne mange ting. Det er det jeg kan si, sier Gaupset.

Signe Gaupset Midtbanespiller i Brann og Norges landslag

Branns hovedtrener Martin Ho mener dette har bidratt til Gaupsets suksess:

– Jeg tror både holdningen og ønsket for å lære er de viktigste punktene. Måten hun trener på banen, er måten hun spiller. Ærlighet, personlighet og karakter kan ta deg lengre enn du tror. All applaus til henne. Hun har gjort jobben og jobber hardt. Hun har tatt store, store steg, sier Ho til VG.

STOLT: Martin Ho gir Signe Gaupset en god klem etter 2–2 mot Lyon i gruppespillet på Åsane Arena. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Onsdag får Gaupset oppfylle nok en drøm. Barcelona står på motsatt banehalvdel i kvartfinalen i Champions League. Det har vært et uvirkelig år for Brann-spillerne.

– Hva vil du si har vært nøkkelen din dette året?

– Jeg har kommet tilbake fra skade og har blitt satset mer på. Jeg har funnet min plass i laget og fått en veldig fri rolle som gjør at jeg kan gjøre det jeg er god på og spille på mine styrker, sier Gaupset.

Lagvenninne Justine Kielland, som også fikk debuten for A-landslaget på samme dag, stemmer i:

– Det føles litt uvirkelig, den høsten vi har hatt sammen. Jeg hadde håpet at vi skulle ta nye steg, men at det skulle bli så bra, det har vært over all forventning, sier Kielland til VG.

Midtbanespilleren forbereder seg til Barcelona-møtet på en helt vanlig måte.

– Vi har troen, det har vi alltid. Vi går aldri inn i en fotballkamp med tanken om at vi skal tape. Vi kommer til å gjøre det vi alltid har gjort og forhåpentligvis får vi vise hva vi er gode for, sier hun.

TO DEBUTANTER: Justine Kielland gliser bredt etter 45 minutter mot Kroatia på SR Bank Arena. I bakgrunnen står Gaupset. Foto: Carina Johansen / NTB

Ho mener det betyr mye for norsk fotball at Brann nå spiller kvartfinale i Champions League. Han har troen på at klubben kan bite fra seg.

– Det er viktig at vi fortsetter å bygge på prestasjonene vi har hatt i gruppespillet, og sikre at vi skaper et fiendtlig miljø for Barcelona når vi er fremfor våre egne fans og spiller i Bergen. Vi skal være konkurransedyktige, organiserte og klare. Og vi vil gi alt, slik som vi alltid gjør, sier Ho.

Brann mot Barcelona i kvartfinalen i Champions League spilles onsdag kl.21. Den kan du følge i VG Live.