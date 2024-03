– Det er snøstorm, sier Røa-trener Geir Nordby til VG.

Lørdag skulle Kolbotn ta imot Røa til sesongens første toppseriekamp på Grorud. Den kampen er nå utsatt grunnet et rimelig rufsete vær på Østlandet.

Når kampen eventuelt skulle berammes, visste ikke den mangeårige Røa-treneren.

– Både Røa og Kolbotn er innstilt på å spille i morgen, og jeg hørte at TV 2 kunne stille opp, men jeg tror ikke NFF vil det. Jeg vet ikke hvorfor, sier Nordby.

Senere lørdag kom kontrabeskjeden: Kolbotn-Røa spilles kl. 13 søndag.

– Heldigvis. Veldig, veldig bra. Det var det eneste rette, sier Nordby til VG.

Geir Nordby Hovedtrener Røa fotball

Røa-treneren synes det var en grei avgjørelse at lørdagens kamp ikke ble gjennomført.

– Vi var innstilt på å spille, men jeg forstår også at den blir utsatt. Det er så mye snø på banen – det gjør også at spillerne blir mer utsatt for skader, sier han.

Røa-keeper Hildegunn Sævik var på vei i bilen hjem da VG tok kontakt. Hun synes det er kjedelig at kampen ikke kunne gjennomføres.

– Det er selvfølgelig veldig kjipt å ikke få spilt i dag på grunn av været, sier Sævik til VG.

1 / 2 DET SNØR, DET SNØR – TITTELIBOM: Det er lite som minner om grønt gress på Grorud Match kunstgress.



Også toppseriekampen mellom Vålerenga og Stabæk er nå utsatt til en annen dato. Det skriver TV 2.

Vålerenga-trener Nils Lexerød snakker ut om situasjonen hos TV 2.

– Det så ikke sånn ut for to dager siden da vi trente i syv-åtte varmegrader og spillerne gikk i shorts og T-skjorte, sier Lexerød.

Han tror at værsituasjonen vil brukes som argumentasjon for at Toppserien ikke bør ha en så tidlig seriestart. Til sammenligning starter Eliteserien 1. påskedag.

– Men dette er bare tilfeldigheter. I går hadde det gått å spille her, og i morgen vil det gå. I dag er det bare trøbbel, sier han.

Han er glad for at han har bostedsadresse i Halden.

– I dag var det sol der, ikke noe nedbør, og det ble bare verre og verre dess nærmere Oslo jeg kom, sier han og ler.

Stabæk-legenden Jan Jönsson var positiv til kamp lørdag, men:

– Det er jo litt spesielt vær, sier han.

Nils Lexerød Vålerenga-trener

