Det svenske fotballikonet har fått ansvaret med å være president for «Kings World Cup». Det er en nyetablert turnering som skal samle 32 syverlag fra «Kings League» og «Americas Kings League».

– Endelig har Kings League fått sin konge. Jeg er kongenes konge. Velkommen til mitt VM, sier Ibrahimovic i en video på Kings Leauges Instagram.

Kings League ble startet i begynnelsen av 2023 av tidligere Barcelona-spiller Gerard Piqué.

Det er fotball, men med store endringer. Lagene spiller syv mot syv, hvert lag får spesialkort de kan spille ut i løpet av kampen. Det kan for eksempel være å få et gratis straffespark eller spille med én mann mer på banen.

Spillerne varierer fra lokale spillere til legender som Ronaldinho, Joaquin og Sergio Agüero.

Ligaen streames på Twitch og har vært en braksuksess med et snittseertall på rundt 650.000. Enkelte kamper har hatt flere millioner seere. Pique mener denne formen for fotball er fremtiden for sporten.

– Fotball som produkt er utdatert, har spanjolen sagt i et lengre Twitch-intervju med Ibai Llanos.

– Tradisjonell fotball har for mange perioder der øynene begynner å vandre. Yngre seere har ikke tålmodighet for denne type fotball. Sporten jeg elsker må tilpasse seg, sa Pique til New York Times i april.