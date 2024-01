– Jeg tror vi bare heiet på alle som konkurrerte i dag. Det er ikke så mange som stilte opp, sa Linn Svahn til Viaplay etter søndagens stafett i verdenscupen.

Det har i svensk presse blitt tolket som et stikk til USA. Kun ni nasjoner stilte i søndagens stafett, inkludert Tyskland og Sverige som hadde to lag.

– Det er synd først og fremst at nasjoner som er her, ikke har lag til start. Vi kan jo skryte av at vi til og med har to lag, sa Ebba Andersson til SVT.

– Jeg synes de heller kunne hvilt i morgen.

USA ble nummer tre da det var stafett i Gällivare før jul og er en av de største nasjonene i kvinnelangrenn med:

Jessie Diggins ( vant Tour de Ski og leder verdenscupen)

Rosie Brennan (nummer tre i verdenscupen)

Sophia Laukli (vant «Monsterbakken»)

Julia Kern (flere semifinaler i sprint denne sesongen)

Kvartetten konkurrerte individuelt under verdenscup-helgen i Oberhof. Og USAs hovedtrener Matt Withcomb forstår stafett-kritikken fra svensk hold.

– Jeg er også lei meg for at vi ikke kunne ha et amerikansk stafettlag for kvinner. Vi verdsetter stafett-pallplasser like høyt som alle løp, men de er ikke så viktige at vi er villige til å risikere utøvernes helse, sier Withcomb til VG.

– I Trondheim (15–17. desember) og under Tour de Ski hadde vi tilfeller av influensa, covid og rhinovirus, og vi prøver å få utøverne våre tilbake til full styrke slik at vi kan konkurrere hele sesongen. I Oberhof var vi fortsatt på et kritisk punkt fysisk, forklarer han videre.

USA-TRENER: Matt Withcomb, her fra en samling i Sverige i 2017. Foto: TOBIAS NYKÄNEN / BILDBYRÅN

– Å ha et fullt stafettlag var ikke et alternativ. Selv om vi ikke hadde nok utøvere til å stille et fullt lag, sendte vi en melding til alle lagene om at vi ønsket å lage et blandet lag med tilgjengelige skiløpere fra andre nasjoner, men vi klarte ikke å danne det laget.

Alle langrennslagene er mye borte fra egen boplass gjennom sesongen. Men i motsetning til de fleste europeiske nasjonene, får ikke amerikanerne vært noe hjemom.

– Det er greit å være kritisk til oss. Men folk må forstå hvorfor vi ikke opererer på full styrke akkurat nå. Vi har ikke vært hjemme siden tidlig i november, og utøverne våre hadde julen på et hotellrom eller i en liten utleieleilighet, sier Withcomb.

Se Norge avgjøre herrestafetten:

Han mener de er heldige som har en slik jobb, men legger til:

– De europeiske lagene er ofte hjemme igjen søndag kveld, og lager vafler og kaffe på sitt eget kjøkken mandag morgen. Ikke glem at de amerikanske, kasakhstanske, kanadiske, japanske og australske utøverne fortsatt albuer seg gjennom hotellbuffet-køen for å få et egg som har vært kokt i en time da.

I februar får USA smake egne egg da det er verdenscup i Minneapolis.

PS! Norge ble ydmyket på stafetten og ble nummer fem av de elleve lagene som stilte opp. Kristin Austgulen Fosnæs beklaget til hele landet: