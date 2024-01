Kilde måtte fraktes bort med helikopter etter et dramatisk fall i bunnen av den legendariske utfortraseen i Wengen lørdag.

– Benet er lappet sammen, sier Kilde i et intervju med Viaplay.

Kilde forteller han skal opereres igjen torsdag.

– Kuttet er dypt, nesten ned i beinet. Da jeg gikk i nettet, kuttet jeg leggen og mistet mye blod. Jeg har mistet noen nerver, men de motoriske nervene er heldigvis intakt. Det er litt nerveskader som man trenger å bruke tid på. Det er det som er alvorlig med det hele, sier Kilde til Viaplay.

Han slapp unna brudd. Kilde ble operert lørdag kveld. Han må gå med gips i minst seks uker.

– Ting skjer veldig fort i utfor. Det jeg husker er at jeg knakk sammen i nest siste sving. Jeg faller og får ekstremt vondt i skulderen. Så husker jeg lite, jeg husker ingenting. Jeg har fått en trøkk i hodet, og forsøker å kutte lyd og skjer, sier Kilde til Viaplay.

Kilde har røket to sener i skulderen, det er den skal opereres torsdag. 31-åringen fra Bærum forteller at han forsøker å unngå skjerm. Han har det etter forholdene bra, spiser godt og får god oppfølging. Han forteller også om en enorm smerte i fallet.

– Det eneste jeg klarte å tenke på var skulderen og hvor vondt det var i den. Sånn smerte har jeg aldri opplevd før, sier Kilde til Viaplay.

Alpinistkjæresten Mikaela Shiffrin har takket for støtten i sosiale medier.

Norges beste alpinist i de bratteste bakkene de siste sesongene takker mange, familien, lagkamerater, trener og fysioterapeuten Henrik Legernes stort, men fremhever kjæresten. Kilde forteller at hun er en stjerne både som menneske og utøver. Derfor digger han henne. Shiffrin var til stede da han våknet. “Du tuller”, tenkte Kilde om selskapet han fikk mens han var i ørsken.

– Det var helt fantastisk. Hun og familien var jo der idet jeg våknet på kvelden. Jeg fikk faktisk de første 24 timene sammen med Mikaela. Det var utrolig bra for meg. Og jeg tror det var ganske greit for henne også, at hun så det sto relativt greit til med meg, sier Kilde til Viaplay.

Nå må han ta livet med ro.

– Akkurat nå har jeg lagt bort tanken om å komme meg veldig raskt tilbake. Det blir vanskelig, men jeg er en positiv fyr og liker en utfordring. Jeg tar det på strakk arm. Så blir det å ta det dag for dag. Det er så usikkert alt sammen nå, så det er for tidlig å si noe mer enn det, sier Kilde til Viaplay.