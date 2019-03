Aubameyang feiret med superheltmaske da Arsenal gikk til kvartfinale

ARSENAL - RENNES 3–0, 4–3 sammenlagt

Arsenal hadde et tøft utgangspunkt etter et stygt 1-3-tap mot Rennes i første oppgjør, men slo tilbake og gikk videre i europaligaen med 4-3 sammenlagt.

London-klubben ble virkelig tatt på senga i første oppgjør og måtte angripe på eget gress torsdag. Rødtrøyene viste ingen nåde og tok tidlig igjen forspranget med mål av Pierre-Emerick Aubameyang og Ainsley Maitland-Niles.

Da Aubameyang sørget for 3-0 og 4-3 sammenlagt, var slaget tapt for franskmennene, og Arsenal kunne juble for kvartfinaleplass i den nest gjeveste europacupturneringen. Spissen feiret scoringen med å ta på seg en maske av superhelten «Black Panther».

En europaligatriumf vil være greit å ha i bakhånd for Arsenal dersom klubben havner utenfor topp fire i Premier League, som kvalifiserer til mesterligaen. En finaleseier i europaligaen gir nemlig en alternativ vei til Champions League.

Pangstart

Tross et godt utgangspunkt valgte Rennes å presse høyt i åpningsminuttene. Det skulle straffe seg da Arsenal angrep på kanten og til slutt fikk servert Aubameyang som umarkert fikk pirke inn ledelsen etter fire minutter.

Reuters/Tony O'Brien

Vondt ble til verre for gjestene da Maitland-Niles headet inn 2-0 etter kvarteret spilt, noe som gjorde at Arsenal da var videre på bortemålsregelen.

Likevel burde scoringen til 21-åringen vært annullert siden målservitør Aubameyang skulle vært avvinket for offside.

Like etter pause var vertene heldige som unngikk baklengs. M'Baye Niang var millimeter fra å sendte Rennes i føringen sammenlagt, men senegaleseren ble stoppet av stolpen.

Black Panther-feiring

2. omgang bar tydelig preg av at Rennes måtte fram på banen. Tross et økende press klarte Arsenal-forsvaret å holde tet bakover og sette franskmennene i offside en rekke ganger.

I stedet var det Arsenal som skulle noterte seg for den neste scoringen. Drøye kvarteret før slutt vartet vertene opp med flott pasningsspill. Fra kanten slo Sead Kolasinac en nydelig pasning bak Rennes-forsvaret og fant Aubameyang, som enkelt satte inn sitt annet mål for kvelden.

Spissen feiret med å ta på seg Black Panther-maske. 29-åringen ble følgelig korrekt vist det gule kortet i henhold til spillereglene.

Det er ikke første gang Aubameyang feier som en superhelt. I 2014 tok han på seg en Spiderman-maske da han som Borussia Dortmund-spiller scoret mot Bayern München.

Aubameyang hadde to gode muligheter til å bli tremålscorer i sluttminuttene, men 3-0-scoringen ble kampens siste, og Arsenal kunne juble for avansement.

Kvartfinalene trekkes fredag. Der er Chelsea og Napoli blant Arsenals mulige motstandere.

Fakta: Europaligaen fotball menn torsdag, åttedelsfinaler 2. kamp: Arsenal (England) – Rennes (Frankrike) 3-0 (2-0), sammenlagt 4-3 Mål: 1-0 Pierre-Emerick Aubameyang (5), 2-0 Ainsley Maitland-Niles (15), 3-0 Aubameyang (72). Dinamo Kiev (Ukraina) – Chelsea (England) 0-5 (0-3), sammenlagt 0-8 Mål: 0-1 Olivier Giroud (5), 0-2 Giroud (33), 0-3 Marcos Alonso (45), 0-4 Giroud (59), 0-5 Callum Hudson-Odoi (78). 64.830 tilskuere. Inter (Italia) – Eintracht Frankfurt (Tyskland) 0-1 (0-1), sammenlagt 0-1 Mål: 0-1 Luka Jovic (6). Krasnodar (Russland) – Valencia (Spania) 1-1 (0-0), sammenlagt 2-3 Mål: 1-0 Magomed Suleymanov (85), 1-1 Gonçalo Guedes (90). 35.074 tilskuere. Salzburg (Østerrike) – Napoli (Italia) 3-1 (1-1), sammenlagt 3-4 Mål: 0-1 Arkadiusz Milik (14), 1-1 Munas Dabbur (25), 2-1 Fredrik Gulbrandsen (65), 3-1 Christoph Leitgeb (90). 29.520 tilskuere. Fredrik Gulbrandsen spilte 32 minutter som innbytter for Salzburg, Erling Braut Håland spilte 5 minutter som innbytter. Villarreal (Spania) – Zenit St. Petersburg (Russland) 2-1 (1-0), sammenlagt 5-2 Mål: 1-0 Gerard Moreno (29), 2-0 Carlos Bacca (47), 2-1 Branislav Ivanovic (90). - - - Ekstraomganger spilles: Benfica (Portugal) – Dinamo Zagreb (Kroatia) 1-0 (sammenlagt 1-1), Slavia Praha (Tsjekkia) – Sevilla (Spania) 2-2 (sammenlagt 4-4). Kvartfinaler og semifinaler trekkes fredag. (©NTB)

Chelsea ydmyket Dinamo Kiev

Olivier Giroud noterte seg for tre scoringer da Chelsea tok seg komfortabelt til kvartfinale i europaligaen med 5-0 borte og 8-0 sammenlagt mot Dinamo Kiev.

Giroud (3), Marcos Alonso og Callum Hudson-Odoi sørget for at Chelsea tok en overlegen seier i Kiev torsdag kveld.

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Franskmannens tre nettkjenninger gjør ham til Chelseas mestscorende spiller i europaligaen med ni nettkjenninger for den mesterligavante klubben. Samtlige har kommet denne sesongen.

– Han er en veldig viktig spiller, og jeg er glad på hans vegne og for hattricket hans, sa manager Maurizio Sarri.

Seieren gjør at Chelsea holder koken i europaligaen. Turneringen kan være grei å ha i bakhånd i tilfelle klubben ikke greier å ta seg inn blant de fire beste i Premier League og på den måten få innpass i neste sesongs mesterliga. En finaleseier i den nest gjeveste europacupen gir en alternativ vei til Champions League.

Kvartfinalene i europaligaen trekkes fredag. Der er Napoli en mulig motstander. Sarri trente klubben fram til i fjor sommer og ble erstattet av tidligere Chelsea-manager Carlo Ancelotti.

– Jeg vil heller møte dem i finalen, for da kommer både de og vi til finalen, sa Sarri og innrømmet at det vil være tøft for ham å møte gamleklubben.

(©NTB)