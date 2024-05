Vålerenga slo eliteserielagene Rosenborg, Strømsgodset, Sarpsborg og Tromsø i oppkjøringen. Men resultatene har stupt etter at alvoret startet. Etter 5–3-tapet for Mjøndalen ga supportere klar beskjed: Tålmodigheten stopper her!

– Vi står i en tøff situasjon. Det viktigste er å distansere seg fra det. Det kan være vanskelig. Med en gang du lar situasjonen spise deg opp, så er du litt ferdig. Vår motivasjon etter Mjøndalen-tapet er at vi har ny kamp allerede onsdag, sier Christian Borchgrevink til VG foran NM-kampen mot Tromsø 1. mai.

Den 24 år gamle Vålerenga-kapteinen har opplevd noe av det tøffeste. Han var den eneste som bommet i straffesparkkonkurransen som sendte Vålerenga ned i Obos-ligaen.

– Savner dere en mental trener?

– Det er vanskelig å si. Det blir å spekulere for min del. Men vi har en masse folk med erfaring i både trenerteamet og spillertroppen. Mange har stått i denne situasjonen før. Du spiller alltid med press i Vålerenga. Det var ekstremt mot slutten i fjor, slår Christian Borchgrevink fast.

MANGLER POENG: Geir Bakkes Vålerenga har bare tatt 24 poeng på 25 kamper etter at han ble trener i fjor sommer. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Vålerenga har syv trenere i Obos-ligaen, men mangler spesialist på det psykologiske. Ann-Helen Gamlesanne var klubbens mentale trener i halvannet år, men forsvant ut etter degraderingen.

– Vi gikk ned og det ble noen nedskaleringer. Man kan spørre om det var en riktig prioritering, sier Vålerengas hovedtrener, Geir Bakke.

– Har dere et mentalt problem?

– Det er alltid krevende ikke å vinne nok fotballkamper.

– Vurderer dere å hente inn en mental coach?

– Alt vurderes fortløpende. Ting koster penger også. Men jeg skjønner at spørsmålet stilles når resultatene er som de er, svarer Geir Bakke.

3. runde NM onsdag Vis mer ↓ Kl. 14.30: Bodø/Glimt – Lillestrøm, Fredrikstad – Rosenborg, Levanger – Brann, Sogndal – KFUM Oslo, Egersund – HamKam, Kjelsås – Lysekloster, Eidsvold Turn – Åsane. Kl. 16.00: Vålerenga – Tromsø, Sandnes Ulf – Odd, Strømsgodset – Kristiansund, Hødd – Molde, Tromsdalen – Viking, Arendal – Bryne. Kl. 18.00: Råde – Sarpsborg 08, Ranheim – Raufoss. Kl. 19.00: Alta – Stabæk.

Nedrykket lettet på ingen måte trykket på Oslos storklubb. 25.103 tilskuere så Oslo-derbyet 20. april. Oppgjøret mot Lyn endte med fokus på at Vålerengas sportssjef raste mot Vålerengas utviste spiller offentlig allerede i pausen.

– Påvirker trykket i Vålerenga-spillerne negativt, Geir Bakke?

– Vanskelig spørsmål. Det er mange klubber som har trykk på seg og trenger karakterspillere.

– Har Vålerenga karakterspillere?

– Klart vi har det. Men så er det sikkert noen som kjenner på ubehaget også, svarer Geir Bakke.

Vålerenga-treneren mener at han sammen med sitt erfarne trenerteam kan håndtere presset.

– Det er naturlig at spørsmålet kommer opp, men det mentale ved å være fotballspiller jobbes det med hver dag i Vålerenga. Det er ulike oppgaver i støtteapparatet. Vi hadde en mental trener i fjor, men det er ikke slik at det mentale ikke er på radaren, sier Vålerengas daglige leder, Svein Graff.

HJEMME: Christian Borchgrevink om Vålerenga møter Tromsø (1. mai) og Bryne (4. mai) hjemme på Oslo øst. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Tidligere hovedtrener i Odd, Jan Frode Nornes, jobber en mot det mentale i spillergruppen.

– Han har jobbet i psykiatrien og har kanskje hovedansvaret i trenerteamet. Men vi har et trenerteam med mye erfaring totalt. De har stått i denne type prosesser før. Jeg vil påstå at vi er godt skodd for ekstremsituasjoner, mener Christian Borchgrevink.

– I fjor opplevde vi et skrekkscenario som endte med nedrykk. Det ligger fortsatt et sett med forventninger. Men vi har fortsatt troen, understreker Vålerenga-kapteinen.

Etter NM-møtet mot Tromsø på hjemmebane fortsetter Vålerenga med seriekamp mot Bryne lørdag. Også det på Intility.