Om hun skulle kvalifisere seg inn i troppen står døren åpen.

– Jeg kommer absolutt til å følge med på Stina, sier Byström til Expressen og gjengitt av det svenske nyhetsbyrået TT.

30-åringen avsluttet skiskytterkarrieren sist sesong og meldte overgang til Ski Classics og langløp

Nilsson var i sin tid en svært god langrennsløper. Som skiskytter lyktes hun ikke.

– Det er kult for oss at hun kommer tilbake. Akkurat som alle andre konkurrerer hun om en plass i VM-troppen. Plutselig kan hun finne noe og være tilbake som den gamle Stina i langrennssporet. Da blir det dette kjempespennende, sier Byström.

Byström legger til at det ikke holder for Nilsson at hun går Ski Classics. Hun er også nødt til å vise seg fram i uttaksløp. Byström minner også på at konkurransen er betydelig skjerpet siden sist gang Nilsson deltok i langrenn.