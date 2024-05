18. og 19. mai kommer svarer på om «sisteliten-forsøket» lykkes. Dobbeltfireren er allerede i full trening.

Norge har for lengst kvalifisert en dobbeltsculler til OL. To båter har kjempet om den plassen. I den ene har Erik Solbakken og Jonas Juel sittet, i den andre Kristoffer Brun og Oscar Helvig.

– Vi har hatt en uttaksprosess for å se hvilken dobbeltsculler vi skal sende, men det vi har valgt å gjøre nå er at vi gjør et forsøk på å sette sammen de to dobbeltscullerne vi har og sende dem til kvalifiseringsregattaen i Luzern. Vi mener at det kan være at vi har større sjanse for et godt resultat i OL i en dobbeltfirer enn i en dobbeltsculler, sier landslagssjef Fredrik Bekken til NTB.

Plan B

Plan B er denne:

– Om dette ikke går, må vi finne ut hvilken dobbeltsculler vi skal sende til OL. Det skjer i så fall i uken etter Luzern, sier Bekken.

10 dobbeltfirerbåter er allerede kvalifisert til OL.

– Det er to ledige plasser igjen til Europa, og dobbeltfireren må bli blant de to beste i Luzern blant dem som ikke allerede er kvalifisert, opplyser Bekken.

De samme forutsetningene gjelder også for Kjetil Borch i singlesculler. Han må også komme seg inn blant de to beste i Luzern blant dem som ikke allerede er kvalifisert til OL i Paris. 10 singlescullere ble kvalifisert til OL i forrige VM.

Borch tok sølv i OL i Tokyo i 2021, men har ikke vist tilsvarende form siden.

– Vi ønsker å sende ham til den siste kvalifiseringsmuligheten, sier Bekken.

Tøft blant kvinnene

Mest trolig blir det senere tirsdag bestemt hvem som blir innstilt til OL-plass i lettvekt dobbeltsculler menn og dobbeltsculler kvinner.

I lettvekt dobbeltsculler menn er Lars Benske og Ask Tjøm eneste båt. Det blir helt sikkert OL-plass for dem.

I kvinnenes dobbeltsculler kjemper tre kvinner om to plasser. Det er Thea Helseth, Jenny Marie Rørvik og Inger Kavlie.

Helseth og Rørvik kom på 2.-plass i verdenscupen i Varese i Italia 10. april. Helseth og Kavlie tok et historisk OL-gull i ungarske Szeged 28. april.

Uansett hvilke to av de tre som velges har båten framstått som en medaljekandidat under OL i Paris til sommeren.