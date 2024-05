«Den gamle dame» ligger på 4.-plass og har en luke på sju poeng ned til Roma på 6.-plass, med bare to kamper igjen av sesongen.

Thiago Mottas tredjeplasserte Bologna sikret seg også en plass i Champions League for første gang etter at Atalanta slo Roma.

Atalantas 2-1-seier forsterket også deres sjanser for å ta den siste Champions League-plassen. Europaligafinalistene ligger som nummer fem, tre poeng foran Roma, og har også én kamp mindre spilt.

Inter har for lengst sikret ligatittelen, mens det også er klart at byrival Milan ender som nummer to.

Italia og Tyskland er garantert å kunne stille med fem lag i neste sesongs Champions League, som spilles i et nytt format. Blant nyvinningene er at det deles ut en ekstra plass til de to ligaene som presterte best sesongen før.