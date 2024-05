Det gjør det etter alt å dømme også for Luton.

For etter at begge tapte sine bortekamper mot Tottenham og West Ham er det ingen vei tilbake for lagene som rykket opp i fjor sommer.

Dermed ble det med én sesong på øverste nivå etter returen til Premier League og Sander Berge rykker ned til Championship for andre gang – første gang med Sheffield United i 2021, klubben han ble solgt fra før sesongen.

Sander Berge tente et håp hos Burnley da han serverte denne målgivende pasningen til Jacob Bruun Larsen:

Men 1–0-scoringen var til liten nytte for Berge og co.

Pedro Porro hamret inn 1–1 syv minutter senere og i andre omgang fikk Tottenham omsider uttelling etter å ha bombardert gjestenes mål:

Midtstopper Micky van de Ven hadde listet seg hele veien opp til Burnley-boksen og bredsidet elegant inn 2–1.

Det var spikeren i kista for Burnley for denne gang.

Fra før av er det klart at Berges tidligere klubb Sheffield United allerede har rykket ned.

Lørdag satte de en ikke fullt så hederlig Premier League-rekord. Klubben slapp inn sitt 101. mål i kampen mot Everton – noe som er flest mål på én sesong noen gang.

Den siste nedrykksplassen ender Luton etter alt å dømme på. I sin debutsesong i Premier League lider de samme skjebne som Burnley og slår følge med dem og Sheffield United ned til Championship.

Fikk du med deg dette komiske selvmålet fra Sheffield United?

Luton tok ledelsen mot West Ham lørdag, men London-klubben snudde til 3–1. Tapet gjør at Luton ligger tre poeng bak Nottingham Forest over nedrykksstreken, men med langt svakere målforskjell kan kun teori redde dem fra nedrykk.

Nottingham Forest spiller mot Chelsea klokken 18:30.

For Tottenhams del betyr seieren over Burnley at de fremdeles har muligheten til å ende topp fire og sikre Champions League-billett til neste sesong.

Fire poeng ligger de bak Aston Villa i duellen om fjerdeplass med to kamper igjen å spille